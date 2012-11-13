جای خالی توجه به آثار و برکات وقف در زندگی انسان به چشم می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی در دیدار عصر دوشنبه خود با مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به این که در فیلم نامه های استانی جای خالی وقف و آثار و برکات آن به چشم می آید افزود: باگسترش فرهنگ وقف در جامعه و ابهام زدایی از این موضوع مشکلات بزرگی از دوش جامعه برداشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش های مختلف اجتماع از جمله بخش های علمی و پژوهشی، خوابگاه های دانشجویی، ازدواج و مباحث پزشکی مواردی است که واقفین می توانند در بحث وقف جایگاه خاص به خود را داشته باشند.

واحدی عنوان کرد: اشاره ها و لطافت هایی که در برخی وقف نامه ها به آن ها توجه شده بسیار قابل تامل است و ما را به ظرافت و نکته سنجی واقفین اعصار گذشته رهنمون می سازد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان نیز با اشاره به برنامه های تهیه شده ویژه ماه محرم تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و تمسک به قرآن به عنوان نسخه شفابخش دردهای مردم است.

رمضان علی شریفی همچنین در پایان این دیدار خواستار تدوام اینگونه دیدار ها شد و گفت: آمادگی داریم در خصوص ترویج فرهنگ وقف و توسعه فعالیت های قرآنی گام برداریم.