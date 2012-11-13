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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۸

اورژانس هوایی در عسلویه راه اندازی شد

اورژانس هوایی در عسلویه راه اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با هدف پشتیبانی و صیانت از نیروی انسانی در عسلویه، اورژانس هوایی با استقرار یک فروند هواپیمای فوکر 50 مجهز به آخرین تجهیزات پزشکی درفرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیما مجهز به آخرین تجهیزات پزشکی مورد تایید بهداشت و درمان صنعت نفت با رعایت همه استانداردهای روز دنیا، براساس انعقاد قراردادی میان سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت هواپیمایی ایران نفت در عسلویه مستقر شده است.

تجهیزات پزشکی اورژانس هوایی منطقه ویژه پارس شامل برانکاردهای ویژه، دستگاه پیشرفته الکتروشوک، داورها و مواد مورد نیاز پزشکی، بخش اورژانس ویژه و غیره است.

این اورژانس هوایی آمادگی دارد تا پس از دریافت اعلام کمک و تایید مرکزبهداشت و درمان منطقه ویژه پارس درهمه سوانح و حوادث عملیاتی و صنعتی در محدوده منطقه ویژه پارس به عنوان پایتخت انرژی کشور به ارائه خدمات ویژه بپردازد.

با هماهنگی های به عمل آمده از سوی مدیرعامل این سازمان و موافقت وزیر نفت این اورژانس هوایی علاوه برخدمت رسانی به صنعتگران و تلاشگران صنعت نفت درمنطقه ویژه پارس خدمات به ساکنین محلی بخش عسلویه، شهرستان های همجوار و ذی نفعان کلیدی نیز خدمت خواهد کرد.

خدمه و کادر پروازی و پزشکی این اورژانس هوایی با توجه به موقعیت ویژه و عملیاتی بودن این منطقه به صورت تمام وقت در فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه مستقر هستند تا در صورت لزوم به ارائه خدمات مطلوب بپردازند.

کد مطلب 1742317

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