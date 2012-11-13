اورژانس هوایی در عسلویه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیما مجهز به آخرین تجهیزات پزشکی مورد تایید بهداشت و درمان صنعت نفت با رعایت همه استانداردهای روز دنیا، براساس انعقاد قراردادی میان سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت هواپیمایی ایران نفت در عسلویه مستقر شده است.

تجهیزات پزشکی اورژانس هوایی منطقه ویژه پارس شامل برانکاردهای ویژه، دستگاه پیشرفته الکتروشوک، داورها و مواد مورد نیاز پزشکی، بخش اورژانس ویژه و غیره است.

این اورژانس هوایی آمادگی دارد تا پس از دریافت اعلام کمک و تایید مرکزبهداشت و درمان منطقه ویژه پارس درهمه سوانح و حوادث عملیاتی و صنعتی در محدوده منطقه ویژه پارس به عنوان پایتخت انرژی کشور به ارائه خدمات ویژه بپردازد.

با هماهنگی های به عمل آمده از سوی مدیرعامل این سازمان و موافقت وزیر نفت این اورژانس هوایی علاوه برخدمت رسانی به صنعتگران و تلاشگران صنعت نفت درمنطقه ویژه پارس خدمات به ساکنین محلی بخش عسلویه، شهرستان های همجوار و ذی نفعان کلیدی نیز خدمت خواهد کرد.

خدمه و کادر پروازی و پزشکی این اورژانس هوایی با توجه به موقعیت ویژه و عملیاتی بودن این منطقه به صورت تمام وقت در فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه مستقر هستند تا در صورت لزوم به ارائه خدمات مطلوب بپردازند.