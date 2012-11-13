به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی به گزارشی از برنامه‌های حلقه‌های صالحین نیروهای بسیجی اشاره کرد و افزود: هم اکنون 2 هزار حلقه صالحین در کشور تشکیل شده که مسائل مختلف تربیتی در این حلقات دنبال می‌شود.



وی گفت: در حلقه‌های صالحین مباحثی همانند احکام شرعی، معارف قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، مسائل اعتقادی و دینی بیان می‌شود که موجب رشد روحی و معنوی بسیجیان می‌شود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: حلقه‌های صالحین با حضور تعداد 20 نفر از بسیجیان زیر نظر یک سرگروه بوده که سرگروهان نیز زیر نظر مربیانی از طلاب و روحانیون و سر مربیان نیز زیر نظر فضلای سطح سه و چهار حوزه علمیه فعالیت می‌کنند.



وی ابراز داشت: مباحث مختلفی از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی در حلقه‌های صالحین بحث و بررسی می‌شود چرا که این بحث بخشی مربوط به دولت و بخشی نیز مربوط به مردم است که باید نهادینه شود.



هم اکنون 84 میلیارد دلار واردات به کشور داریم



سردار نقدی با بیان اینکه هم اکنون 84 میلیارد دلار واردات به کشور داریم افزود: از این میزان، 64 میلیارد دلار به صورت رسمی و 20 میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که 30 میلیاد دلار از این واردات مربوط به اجناس غیر ضرور است و می‌توان به ازای جلوگیری کردن هر پنج هزار دلار یک شغل در کشور ایجاد کرد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: برخی از این اجناس غیر ضرور مربوط به لوازم آرایشی، گل، لوازم لوکس، انواع میوه و غیره است.



وی با بیان اینکه در سال گذشته مردم ایران 10 میلیون قطعه سکه به ارزش 6 هزار میلیارد تومان خرید کردند عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی باید برای جامعه تبیین شود تا جامعه برای اجناس غیر ضرور هزینه اضافی نکند و سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی راه یابد.



سردار نقدی ادامه داد: از سخنرانان و مداحان در ایام محرم انتظار داریم تا این موارد را برای جامعه بازگو کنند تا بخشی از مشکلات کشور در عرصه اقتصاد برطرف شود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فعالیت‌های علمی بسیج نیز اظهار داشت: از 36 نفری که در کنکور امسال رتبه تک رقمی کسب کردند، تعداد 25 نفر از آن‌ها عضو رسمی بسیج بودند و با بسیج ارتباط تشکیلاتی داشتند.

