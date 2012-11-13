احتمال خروج خودرو از فهرست ممنوعه وارداتی/ واردکنندگانی که از تصمیم دولت خبر داشتند!

به گزارش خبرنگار مهر، چند وقتی است که بازار خودرو، روی آرامش به خود ندیده است؛ چه روزهایی که تولید خودرو به دلیل نرسیدن یکسری از قطعات و لغو برخی از قراردادهای خارجی ایران برای تامین قطعات، به شدت کاهش یافت و چه روزهایی که دولت، خودرو را یک کالای لوکس به شمار آورد و ثبت سفارش آن را ممنوع اعلام کرد.

کلاف سردرگم تنظیم بازار خودرو در ایران

این چالش‌ میشگی پیش روی مصرف‎کنندگان در بازار خودرو بوده است که یا باید قیمت بالا و کیفیت نه چندان مطلوب خودروهای داخلی را تحمل می‌کردند و یا باید تن به خرید خودروهای خارجی با قیمت‌های گزاف می‌دادند که البته راه دوم را بیشتر، مشتریانی انتخاب می‌کردند که به نوعی توانایی مالی خرید این خودروهای خارجی وارداتی را دارند.

در این میان دولت، در چند مرحله از ابتدای سالجاری تاکنون که بیش از 7 ماه نیز نگذشته است، افزایش قیمترا برای خودروسازان داخلی مصوب کرده است، در حالی که هنوز جوهر امضای مصوبات خشک نشده است که خودروسازان تقاضای جدیدی را به کمیته خودرو می‌برند و عموما تقاضای افزایش قیمت می‌کنند.

در عین حال، واردات خودرو نیز که عموما از سوی تعدادی از واردکنندگان محدود کشور انجام می‌شود نیز همواره از آب گل‌آلود ماهی گرفته و قیمت این خودروها را روز به روز بالاتر می‌برند، البته مشتری که به دنبال خودروهای وارداتی آنهم از بعد از نوسانات نرخ ارز که از دی ماه سال گذشته اتفاق افتاده است، می‌رود، چندان برایش تفاوتی ندارد که این خودرو را با چند میلیون تومان بالاتر خریداری کند.

در مقابل، تولیدکنندگان خودرو نیز که بازار را از سال‌های دور به صورت انحصاری در اختیار دارند، به بهانه‌های مختلف تلاش در عرضه خارج از شبکه محصولات خود می‌کنند تا سود بیشتری را نصیب خود کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را نیز نادیده انگاشته باشند.

ماجرای ممنوعیت واردات خودرو

به هرحال سنبه تولیدکنندگان خودرو به اندازه‌ای قوی است که گاه و بیگاه با رایزنی‌های خود، دولت را مجبور به اتخاذ برخی تصمیماتی می‌کنند که در بازار آثار سوء دارد و بازار را تبدیل به جولانگاهی برای مانور قیمتی و عدم عرضه محصولات آنها می‌کند؛ نمونه آن نیز سال گذشته بود که دولت مجددا در یک تصمیم مقطعی، ثبت سفارش واردات خودرو را برای مدتی چند ماهه متوقف کرد و همین امر شرایط را برای تحمیل عقاید خودروسازان فراهم کرد، چراکه این بار واقعا بازار به صورت انحصاری در اختیار آنها قرار گرفته بود.

بعد از آن، البته دولت در مقطعی حتی ارز با نرخ مرجع نیز به واردات خودروهای خارجی اختصاص داد و بازار باز هم به نفع عده‌ای رقم خورد و آنها توانستند که با واردات خودرو آنهم با نرخ ارز دولتی، سودهای کلان نصیب خود کنند و البته خودرو را نه با ارز مرجع بلکه با نرخ دلار بازار آزاد ، قیمتگذاری کنند.

حال بعد از گذشت چند ماه، دوباره دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت واردات خودرو را اعمال کند و به این ترتیب چند هفته‌ای هست که ثبت سفارش خودرو متوقف شده، این در شرایطی است که البته برخی‌ از واردکنندگان نیز از این شرایط خبردار شده بودند و قبل از اینکه دولت این تصمیم را اتخاذ کند، اقدام به ثبت سفارش خودرو و انجام مراحل اداری آن کرده بودند، بنابراین حال که این ممنوعیت اعمال شده است، آنها چندان متضرر نخواهند شد.

آمار واردات خودرو در 7 ماهه چه می‌گوید؟

آنطور که عباس معمارنژاد هفته گذشته در گفتگو با رسانه‌های اعلام کرده است، واردات خودرو در 7 ماهه ابتدای امسال از رشد برخوردار بوده است به نحوی که 23 هزار خودرو، در این مدت وارد کشور شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که واردات خودرو در هفت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 12 درصد رشد داشته، این در شرایطی است که به گفته وی، همچنان کره‌، در صدر صادرکنندگان خودرو به ایران بوده است.

این در شرایطی است که این شائبه پیش آمده بود که قطع اختصاص ارز مرجع به خودرو، بازار ایران را به جولانگاهی برای خودروهای چینی تبدیل کرده است و این خودروها هم اکنون سهم اول بازار ایران را دارند، موضوعی که معمارنژاد البته آن را رد می‌کند.

بر اساس آمار و ارقام، در مهرماه سال جاری، تنها 31 دستگاه پورشه و 6 دستگاه مرسدس بنز و یک دستگاه مازاراتی وارد کشور شده است که هر یک از آنها، بالغ بر 100 هزار دلار ارزش داشته‌اند، ضمن اینکه تعداد پورشه وارداتی به کشور به 277 دستگاه در مهرماه می‌رسد که 144 دستگاه آن بیش از 100 هزار دلار قیمت داشته‌اند.

ارزان ترین پورشه وارداتی یک دستگاه کاین مدل 2012 با موتور 3600 سی سی بوده که در مردادماه با قیمت 56 هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده است و گرانترین پورشه وارداتی هم یک دستگاه پانامرای توربو هشت سیلندر بوده که در مهرماه از طریق بندر لنگه و با قیمتی معادل 210 هزار دلار به کشور وارد شده است.

واردات خودرو بر سر دوراهی ممنوعیت یا واردات آزاد

در مورد آخرین تصمیمات دولت برای ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات خودرو، حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر می‌گوید: در مورد واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات آن، نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی کارشناسان معتقدند که واردات خودرو منجر به رقابت محصولات داخلی با خارجی خواهد شد و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که خودروهای داخلی با توجه به طیف مختلفی از قیمت و کیفیت، نیاز کشور را برآورده می سازند و نیازی به واردات نیست.

وی ادامه داد: البته خودرو به لحاظ کم‌مصرف یا پرمصرف‌بودن و یا نسل جدید آن تحت عنوان خودروهای هیبریدی که در حال ورود به بازار جهانی است، نیاز به کارشناسی بیشتر برای ممنوعیت یا آزاد بودن واردات دارد که این امر در حال بررسی است و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

احتمال لغو ممنوعیت واردات برخی مدل‌های خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ممکن است برای برخی از انواع خودرو محدودیت واردات ایجاد و برای برخی دیگر با اعمال شرایط و ضوابط خاص، واردات مجاز شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هنوز راجع به ممنوعیت و عدم ممنوعیت واردات خودرو تصمیم گیری نشده است و تا اوایل هفته آینده در کنار سایر اقلام، خودرو نیز تعیین تکلیف می شود.