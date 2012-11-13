مشهد به سمت شهر الکترونیک حرکت کند/ نبود انسجام میان شهرداریها با دستگاههای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: مشهد به سمت شهر الکترونیک حرکت کند.

علی دامن ‌باغ در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور، تصریح کرد: مشهد شهری است که از سراسر ایران و اقصی نقاط جهان هر ساله زائر و گردشگر بسیاری به خود می‌بیند و برای رفاه حال آنها هم که شده باید به سمت ارائه خدمات الکترنیک حرکت کند.

وی بیان کرد: کیوسک‌های اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات تفریحی و گردشگری مشهد به صورت آنلاین، بکارگیری روش‌های مدرنیته و بروز در حمل و نقل و ترافیک شهری از جمله مواردی است که باید در مشهد راه‌اندازی شود.

انسجامی میان شهرداریهای کشور با دستگاههای اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی از نبود انسجام بین شهرداری‌های کشور با دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار تاسف کرد.

علیرضا افشار با حضور در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور و بازدید از غرفه شهرداری مشهد در این نمایشگاه به تغییرات صورت گرفته در بیشتر شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: با تغییرات صورت گرفته در وضعیت شهرها به خصوص در نقاط کم‌برخوردار تحولات تا حدی است که نسبت به گذشته آنها شناخته نمی‌شوند.

وی در پاسخ به چگونگی مدیریت ناهنجاری‌ها در شهرها و بهبود وضعیت، اظهار کرد: مسایل مختلف با همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف با یکدیگر و اجرای برنامه‌های بهنگام که ممکن است زمان‌بر باشد قابل حل شدن است.

مشهد موفق‌ترین شهر ایران در استفاده از تاکسیمتر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مشهد موفق‌ترین شهر ایران در استفاده از تاکسی‌متر در شبکه تاکسیرانی است.

جعفر تشکری هاشمی در بازدید از غرفه شهرداری مشهد با یادآوری از پیشرفت‌های مشهد در طی سال‌های اخیر عنوان کرد: اگر فردی در 4 الی 5 سال اخیر به مشهد سفر نکرده باشد بعد از دیدن این شهر این میزان تغییرات باورش نخواهد شد.

وی به پروژههای بزرگی که در مشهد به اجرا درآمده‌اند اشاره کرد و افزود: با اقدامات صورت گرفته در مشهد، این شهر خودش را از عقب‌ماندگی‌های تاریخی کنده و شانه به شانه تهران توانایی‌های خودش را بروز می‌دهد.