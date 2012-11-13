عباس ظریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانشجو در 12مرکز علمی و کاربردی استان مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان کرد: از این تعداد چهار مرکز به صورت هیئت موسسی و هفت مرکز به صورت دولتی اداره می شوند و مرکز خصوصی بویرصنعت هم در سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

ظریفی از فعالیت چهار مرکزعلمی و کاربردی در گچساران و دو مرکز در دهدشت و شش مرکز علمی و کاربردی در مرکز استان خبر داد و بیان داشت: بیش از110 کد رشته‌ در مراکز وابسته به این دانشگاه و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی تدریس می شود.

ظریفی افزود: دو رشته جدید با نام مهندسی فناوری و کارشناس حرفه ای هم در این دانشگاه در دست تدوین است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: ارتقای سطح علمی آموزشی دانشگاه و تبدیل رشته‌های کاردانی به کارشناسی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

ظریفی هدف اصلی این دانشگاه را آموزش نیروی انسانی برای کارآفرینی و ورود به بازار کار عنوان کرد و گفت: اثربخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعت، تربیت و افزایش کارآیی، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر براساس نیاز بازار و صنایع و ارتقای سطح فرهنگ مهارت‌آموزی و نهادینه کردن فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد از دیگر اهداف این مرکز است.

وی تاسیس دانشگاه ها در کنار صنعت را ضروری دانست و یادآور شد: این امر منجر به کاربردی شدن علوم و ارتقای دانش صنعتی می شود.

ظریفی کمبود تجهیزات را مهمترین مشکل برخی مراکز در استان عنوان کرد و اظهار داشت: اولویت برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی تجهیز و به روز رسانی امکانات این مراکز است.

وی بیان داشت: قراردادهایی با مراکز فنی وحرفه ای و دانشگاه های استان منعقد شده تا دانشجویان بتوانند از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی این مراکز استفاده کنند.

ظریفی توجه به بعد پرورشی و تربیتی دانشجویان را از اولویت‌های مهم این دانشگاه عنوان کرد و افزود: با هزینه‌های اختصاص داده شده به واحد فرهنگی امیدواریم بتوانیم در تقویت باورهای مذهبی جوانان و انجام کارهای فرهنگی متناسب با محیط دانشگاه گام‌های موثری برداریم.