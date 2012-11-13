اتوبوسهایی که به ایستگاه آخر رسیده اند/ فرسودگی 35 درصدی ناوگان

به گزارش خبرنگار مهر، درحال حاضر 1408 ایستگاه اتوبوس در شهر گرگان وجود دارد که مسافران را از گوشه ای به دیگر گوشه شهر منتقل و جابجا می کنند.

برای آگاهی از وضعیت اتوبوسرانی، در یک عصر پاییزی، بعد از اینکه 10 تا 15 دقیقه به آخر مسیری که قرار است اتوبوس از آنجا بیاید، خیره ماندیم، بالاخره به ایستگاه می رسد و چهار پنج نفری که منتظرش بودیم، سوار می شویم و سفر درون شهری مان را آغاز می کنیم.

اتوبوس بیشتر به بیلبورد تبلیغاتی متحرک می ماند تا اتوبوس، روی بدنه اش انواع و اقسام تبلیغ به چشم می خورد که بر آلودگی بصری شهر افزوده است، از تبلغ بانک، نشریه، چاپ دیجیتال، آبمیوه های بدون گاز گرفته، تا انواع نوشیدنیها و شعارهای تبلیغاتی.

در گوشه و کنار شهر نیز تا جایی که چشم کار می کنند، انواع و اقسام بیلبوردهای تبلیغاتی به چشم می خورد و اتوبوس نیز بخشی از بار فرهنگی و تبلیغی شهر را به دوش می کشد.

پا که در رکاب اتوبوس می گذاریم جمله " ارائه بلیط نشانه شخصیت است"، توی ذوق می زند، دو قطعه بلیط 500 ریالی ارائه می دهیم تا به نوعی شخصیتمان را نشان دهیم و به مقصد برسیم.

صندلی های رنگ و رورفته، یادگاریهای نوشته شده روی بدنه، آکهی جذب نیرو روی اطاق اتوبوس، روکش های کثیف و سر و صدای زیاد ناشی از نقص فنی خودرو از جمله مواردی است که رنج اتوبوس نشینی را بیشتر می کند.

حدود 20 نفر در اتوبوس نشسته اند، شاید یکی از دلایل استقبال کم از این ناوگان را می توان در فرسوده بودن آن جستجو کرد، و با آنکه هر سال شمار جدیدی اتوبوس نو به ناوگان اضافه می شود اما هر ساله بر شمار اتوبوس های کهنه نیز افزوده می شود.

بازار خرید فروش داخل اتوبوس داغ داغ است، اگر می خواهید از نرخ روز خودرو و ملک، بازیهای فوتبال وآخرین نوسانات قیمت اجناس و ... باخبر شوید، توصیه می شود که حداقل روزی یکبار برای رسیدن به مقصد سوار اتوبوس درون شهری شوید.

علاوه بر این آنچه که در این اتوبوس بیشتر به چشم می خورد صندلی خالی خانمهاست و برخی خانمها به دلیل خرابی صندلی ها، ترجیح داده اند تا در بخش آقایان بنشینند.

در میدان شهرداری، سوار اتوبوس ایستگاه ولیعصر - ناهارخوران می شویم، تعداد مسافران در ایستگاه برخلاف ایستگاه قبلی زیاد است و با پهلوگرفتن اتوبوس در ایستگاه، مردم به سمت آن هجوم می برند تا سوار شوند، وضعیت این اتوبوس نیز بهتر از اتوبوس قبلی نیست و هرچه که آن از نظر فرسودگی داشت، این نیز دارد.

ترافیک سنگین برخی مسیرهای گرگان، اتوبوس سواری را به مذاق مسافران تلخ می کند و در این بین همصحبتی با راننده اتوبوس تا حدی می تواند خستگی سفر کوتاه اما پرمشقت با این وسیله را به در کند.

گپی با سنگ صبور مسافران

محمد جواد پاسندی، راننده اتوبوس مسیر کوی طبیعت- چناران - شهرداری که به گفته خودش بطور متوسط روزانه 12 ساعت پشت فرمان اتوبوس می نشینید، می گوید: برخی روزها یکسره و برخی روزها پاره وقت از 6 صبح تا 1.5 بعد از ظهر و زمستانها نیز از ساعت چهار تا هشت شب، رانندگی می کنم.

وی به ویژگی یک راننده خوب اشاره می کند و ادامه می دهد: در این کار باید سنگ صبور مسافران باشیم، زیرا مسافران از همه اقشار هستند و همه را باید درک کنیم، ممکن است برخی حالشان با اتوبوس سواری بد شود و برخی نیز به راننده حرفی بزنند، اما راننده خوب کسی است که صبر و حوصله داشته باشد.

این راننده اتوبوس خاطره ای از سالها کارش در این شغل تعریف می کند و می گوید: یک شب بعد از آخرین سرویس و پیاده شدن مسافران، درحالیکه به سمت پارکینگ می رفتم، داشتم برای خودم با صدای بلند آواز می خواندم که نزدیک ترمینال صدایی شنیدم که می گفت آقا نگه دارید، پیاده می شوم، از شدت ترس نزدیک بود سکته کنم و دیدم یکی از مسافران که پیاده نشده بود، می خواست پیاده شود.

پاسندی به حقوق و مزایای شغلش هم اشاره ای کرد و گفت: بلیط ها را پس از جمع آوری در پارکینگ طبق تعرفه جمع می کنند و وزن می شود، هر 4 بلیط یک گرم است و طبق میزان بلیط جمع آوری شده حقوق در نظر گرفته می شود.

وی ادامه دارد: اگر در هر روز بیشتر از 125 هزار تومان بلیط جمع آوری کرده باشیم 40 هزار تومان بصورت ماهانه کارانه به حقوق اضافه می شود و از هر بلیط 90 ریال سهم راننده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت اتوبوس در دو سال گذشته تغییر نکرده است، نرخ کنونی را 500 ریال اعلام می کند.

به گزارش مهر، نگاهی به تغییر قیمت بلیط اتوبوس در گرگان نشان می دهد که قیمت بلیط در سال 55 حدود پنج ریال بود که این قیمت در حال حاضر به 500 ریال رسیده است، همچنین قیمت بلیط اتوبوس در سال 67 پس از 12 سال از پنج ریال به 10 ریال افزایش یافت و سپس از اواخر نیمه دوم سال 1372 از 10ریال به 20 ریال رسید.

نرخ بلیط اتوبوس در گرگان در 16 فروردین 89 از 350 ریال به 400 ریال و در 16 فروردین 90 نیز از 400 ریال

به 500 ریال افزایش یافته است و همچنان 500 ریالی است.

میثم نوروزی راننده دیگر اتوبوس خط میدان ولیعصر – ناهارخوران نیز با اشاره به خستگی کار 12 تا 13 ساعته رانندگی اتوبوس و با انتقاد از رفتار برخی مسافران می گوید: مشکل زمانی بیشتر می شود که برخی مسافران می خواهند نرسیده به ایستگاه و یا پشت چراغ راهنمایی و رانندگی پیاده شوند و وقتی پیاده شان نمی کنیم، بد و بیراه می گوید.

وی به خاطرات دوران کاری اش اشاره می کند و می گوید: بعد از پایان ساعت کاری به سمت پارکینگ می رفتم و چراغهای داخل اتوبوس نیز خاموش بود و گمان می کردم مسافران همگی پیاده شدند و سر بریدگی قلعه حسن، خانمی گفت می خواهم پیاده شوم، یک لحظه کنترل اتوبوس از دستم خارج شد و به زحمت ماشین را کنترل کردم.

به مقصد می رسیم و در ایستگاه مسافرانی هستند که می خواهند سوار شوند، سوار بر اتوبوسهایی که به دلیل فرسودگی خود در ایستگاه آخر قرار دارند.

از مجموع اتوبوسهای فعال در گرگان، یک دستگاه اتوبوس بنز 302 ناسیونال، 47 دستگاه اتوبوس بنز 355 اتومات، 31دستگاه اتوبوس بنز 457 اتومات، یک دستگاه اتوبوس بنز مگاترنس،17 دستگاه اتوبوس اسکانیا، 15 دستگاه اتوبوس پیشرو دیزل آسیا است.