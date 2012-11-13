بانوان ورزشکار بردخون نیازمند حداقل امکانات ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جعفری دوشنبه‌شب در جمع تعدادی از بانوان ورزشکار بردخونی اظهار داشت: امروز زنان جامعه ما در سطوح و مشاغل گوناگون فعالیت می‌کنند و این مسئولیت را به عنوان یک وظیفه دینی، اجتماعی و انسانی خود به شمار می آورند و وظیفه تولید نسل سالم را دارند که این مسئولیت اجتماعی و انسانی آنها را حساس‌تر می‌سازد؛ بنابراین توجیهی وجود ندارد که به دلیل جنسیت، زنان از ورزش‌های مختلف منع شوند.

وی افزود: با توجه به برابری تقریبی تعداد زنان و مردان در جامعه کنونی مردان 8/6 برابر بیشتر از زنان ورزش می کنند و تنها 8/12 درصد زنان، قشر ورزشکاران جامعه را تشکیل می دهند و این در حالی است که مردان 2/87 درصد مجموع کل ورزشکاران را به خود اختصاص داده اند البته این تفکر که دختران نباید ورزش کنند، هنوز در بسیاری از خانواده ها وجود دارد.

جعفری اضافه کرد: بانوان بردخونی دارای استعداد و توان بالایی در رشته‌های ورزشی هستند و حتی چندی پیش تیم طناب‌کشی بانوان بردخون توانست مقام قهرمانی استان را کسب کند و به مرحله کشوری راه یابد و دانش آموزان دختر نیز در استان و کشور صاحب افتخارند پس شایسته نیست این گروه از امکانات لازم بی بهره باشند و نیاز به حداقل وسایل ورزشی داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به علاقمندی زنان بخش بردخون به انجام حرکات ورزشی از این پس نیمی از ایام هفته در روزهای زوج سالن ورزشی شهدای خلیج فارس بردخون با همه امکانات در اختیار خواهران گذاشته می شود تا به فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی بپردازند.

این مسئول ادامه داد: بانوان برای استفاده از سالن ورزشی ملزم به بیمه ورزشی بر اساس قانون ورزش هستند و مقررات و اصول امنیتی را رعایت کنند و ضمن داشتن پوشش کامل اسلامی مجوز ورود وسایل عکس و فیلم و تلفن همراه را ندارند.

وی یادآور شد: هر یک از بانوان باید در ازای استفاده کامل از سالن در یک ماه مبلغی معادل 120هزار ریال واریز کنند تا در راستای گسترش ورزش منطقه و پرداخت هزینه فضاهای ورزشی استفاده شود.

مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش خاطرنشان کرد: همه اقدامات امنیتی در سالن پیش بینی شده و در ایامی که به بانوان اختصاص یافته، حضور آقایان در سالن ممنوع است.

در پایان خانم فاطمه کاظمی به عنوان مسئول کمیته ورزشی بانوان بخش بردخون انتخاب و معرفی شد.