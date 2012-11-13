به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده دوشنبه‌شب در نشست مسئولان شهرستان دشتستان اظهار داشت: امروز مدیریت تولید و انرژی مسئله‌ای است که در اقتصاد مقاومتی باید بدان پرداخت و البته نباید مسائل به گونه ای باشد که مردم تصور کنند ما با اقتصاد مقاومتی به دنبال ریاضت هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از این فرصت بهره برداری حداکثری صورت پذیرد، اضافه کرد: مسائل و مشکلات مرتبط به شهرک های صنعتی شهرستان را باید به جد پیگیر باشیم.

محمدزاده گفت: هدف از جذب سرمایه گذاری در بخش صنعت و سایر بخش‌ها، برطرف کردن موانع قانونی و غیرقانونی پیش روی آنها است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: مردم می‌توانند با اولویت قرار دادن اجناس ایرانی در سبد خرید خانوار به رونق تولید ملی کمک کنند.

وی اولین گام تحقق شعار سال جاری یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را بسترسازی برای تغییر رفتار و الگوی خرید و نیز فرهنگسازی برای حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.

محمدزاده افزود: در این راستا ورود کالاهایی که مشابه آن توسط واحدهای صنعتی و تولیدی داخل کشور تولید می شود باید محدود شده و تولیدکنندگان نیز می بایست در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود و مطابقت با استانداردهای جهانی بکوشند به طوری که نه تنها مصرف کننده ایرانی تمایل به استفاده از کالای ایرانی داشته باشد، بلکه راه برای صادرات بیشتر و رشد و شکوفایی افزون تر، هموار شود.

وی در ادامه بیان کرد: رسانه ها به خصوص رسانه ملی نیز در فرهنگ سازی استفاده و ترجیح کالاهای ایرانی نقش موثر دارند و باید رویکرد خرید کالاهای تولید داخلی را به ارزش تبدیل کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان مدیریت اصولی و تقویت انگیزه های دینی و ملی از عوامل مهم و راهکار های عملیاتی شدن این شعار بوده و باید به یک نهضت همه جانبه مبدل شود تا سرمایه گذار ایرانی، تحقق شعار سال را به طور عملی شاهد بوده و فضاسازی منفی رسانه‌های بیگانه نتواند در او تاثیرگذار باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلند مدت می‌توان بهره‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش داد.