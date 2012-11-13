مالزی 3 میلیارد دلاراز توریسم غذایی درامد داشته است/ برپایی جشنواره های غذایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی برناما، دکتر"ین ین"با بیان این مطلب افزود: صنعت توریسم مالزی در سال گذشته 58.3 میلیارد رینگیت حدود 19.5 میلیارد دلار درآمد داشته که از این میزان، 17 درصد آن سهم بخش غذا و مواد خوراکی این کشور شده است.

وزیر گردشگری مالزی که به هنگام افتتاح نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مالزی در مرکز تجارت جهانی پوترا این کشور سخن می گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد که درآمد های این کشور از محل فروش غذا و مواد غذایی افزایش یابد.

وی در ادامه همچنین از برنامه وزارت توریسم و گردشگری مالزی برای بین المللی کردن انواع و اقسام غذاهای مالزیایی از طریق برپایی جشنواره های مواد غذایی سخن گفت.