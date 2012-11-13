سفر آنگ سان سوچی به هندوستان/ سخنرانی در بزرگداشت جواهرلعل نهرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، رهبر مخالفان دولت میانمار که پس از آمریکا، اروپا و تایلند به هندوستان سفر کرده است با "مانوموهان سینهه" نخست وزیر این کشور دیدار می کند.

این نماینده مجلس میانمار همچنین در این سفر با معاون رییس جمهور و نمایندگان مجلس هندوستان دیدار می کند.

در سال 1992 هنگامیکه سوچی در حبس خانگی قرار داشت برنده جایزه جواهر لعل نهرو برای تفاهم بین المللی شد.

وی که در مدارس هندوستان تحصیل کرده است آخرین بار در سال 1978 میلادی و پیش از بازگشتش به میانمار و قرار گرفتن در حبس خانگی برای مراقیت از مادر بیمارش به این کشور سفر کرده بود.