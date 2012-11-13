  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۳

معاون دانشگاه آزاد:

کارکنان دانشگاه آزاد خانه‌دار شدند/ اختصاص بیش از 2000 واحد مسکونی

کارکنان دانشگاه آزاد خانه‌دار شدند/ اختصاص بیش از 2000 واحد مسکونی

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی از اختصاص 2450 واحد مسکونی به پرسنل این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباسی افزود: بر اساس مکاتبات و رایزنی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی در گام نخست 2450 واحد مسکونی در کل کشور به کارکنان دانشگاه اختصاص یافت.

به گفته وی با وجود افزایش هزینه ها، با اعمال مدیریت حدود 70 پروژه عمرانی بالغ بر 260 هزار مترمربع ابنیه، 168 هزار مترمربع محوطه و یک هزار و 791 متر طول دیوار و حصارکشی آماده تحویل و بهره برداری است.

به گزارش مهر، طی فراخوانی که دانشگاه آزاد پیش از این برای اختصاص مسکن مهر به دانشگاهیان اعلام کرده بود، 3620 نفر متقاضی دریافت مسکن مهر بودند.

کد مطلب 1742348

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