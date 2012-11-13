به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه مدت کوتاهی است که تمرینات را آغاز کردهام، تصریح کرد: این تمرینات را تا دی ماه امسال که اردوی تیم ملی بزرگسالان آغاز میشود، ادامه خواهم داد و پس از آن هم وارد اردوهای تیم ملی میشوم. برای آینده برنامه اصلیام حضور پر قدرت در مسابقات جهانی است.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد قولهای مسئولان بابت اهدای جایزه یا پاداش پس از المپیک عملی شده است؟ اظهار داشت: متاسفانه کمیته ملی المپیک هنوز به قولهایش عمل نکرده است. قرار بود به نفرات اول تا سوم المپیک به ترتیب 70، 50 و 30 میلیون تومان پاداش بدهند که هنوز این امر محقق نشده است.
قهرمان المپیک 2012 لندن در خصوص اینکه گفته میشود کمیته ملی المپیک چنین قولی را نداده است، خاطرنشان کرد: من و بچههای وزنه برداری دروغ میگوییم؛ آیا کشتیگیرها و بچههای دوومیدانی هم دروغ میگویند؟ این صحبت دقیقا همان قولی بود که علیآبادی و افشارزاده در سالن تمرین وزنه برداری داد. البته در این خصوص یکی دو بار با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک صحبت کردهام که آنها حرف خاصی نزدند و گفتند که موضوع را پیگیری میکنیم.
"کمیته ملی المپیک باید اولین ارگانی باشد که از ورزشکار مدالآور المپیکی خود تجلیل کند." وی با بیان این جمله تاکید کرد: این اتفاقات خیلی قشنگ نیست؛ اما متأسفانه این مسائل وجود دارد.
سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا در مسابقات لیگ برتر وزنه برداری شرکت میکند؟ گفت: اگر تا هفته پایانی به آمادگی مطلوب برسم، به صورت آزاد در لیگ و با نام پرسپولیس در لیگ برتر حضور پیدا خواهم کرد. طبق توافقی که با رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری داشتم، بنا شد که امتیازاتم در لیگ محسوب نشود و به عنوان یار آزاد در آن شرکت کنم.
اقبالپور، رئیس سازمان لیگ گفته بود چون پرسپولیس تیم کاملی ندارد، سلیمی هم حق حضور در لیگ برتر وزنه برداری را ندارد. وی در خصوص این موضوع اظهار داشت: اقبالپور در فدراسیون کارهای نیست. در صورت آمادگی و به صورت آزاد به اسم تیم پرسپولیس در هفته پایانی لیگ وزنه برداری وزنه میزنم. حالا اگر آقای اقبالپور میتواند جلوی من را بگیرد بسمالله.
وی در خصوص قراردادش با پرسپولیس خاطرنشان کرد: قراردادم برای امسال با این تیم 70 میلیون تومان است که پرداخت شده است. پس از من هم سجاد انوشیروانی با قرارداد 30 میلیون تومان، بیشتر پول را در لیگ برتر گرفته است. امسال قصد نداشتم در لیگ شرکت کنم چرا که سقف قراردادها خیلی پایین بود. به تیم ملی حفاری اهواز پیشنهاد 60 میلیون تومانی دادم که آنها قبول نکردند.
وی در مورد حضورش در مراسم تجلیل از نوابغ ورزش آسیا در ماکائو گفت: اتفاق و صحبت خاصی در این مراسم رخ نداد. در این برنامه 10 تن از بهترینهای ورزش آسیا از جمله سوریان، ایلیا، تایمازوف و چند تن دیگر تجلیلی به عمل آمد.
نظر شما