اشتراک گذاری 5 رشته دانشگاههای شناور حاشیه خزر برای دانشجویان

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشگاههای شناور دانشگاههای برتر حاشیه خزر هستند که تا 5 رشته تحصیلی خود را از نظر امکانات و تجهیزات برای دانشجویان به اشتراک گذاشته اند.

وی گفت: پس از دانش آموختگی، به دانشجویان مدرک مشترک دو دانشگاه اعطا می شود.

رئیس دانشگاه گیلان مهمترین مزیت این اقدام را جلوگیری از موازی کاری پذیرش دانشجو عنوان کرد و با ذکر مثالی گفت: در صورتیکه دانشگاه گیلان در رشته های مثل شیمی یا ریاضی برای پذیرش دانشجو قوی است، دانشگاه مازندران هم که عضو دانشگاههای شناور است اقدام به پذیرش دانشجو نمی کند.

حاتم زاده همچنین درباره دانشگاههایی که عضو اتحادیه دانشگاههای حاشیه خزر هستند، اظهار داشت: 51 دانشگاه حاشیه خزر از جمله قزاقستان، ترکمنستان، روسیه، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر عضو این اتحادیه هستند.

وی افزود: در سال جاری برخی دانشگاههای کشور از جمله مازندران، منابع طبیعی و کشاورزی ساری، گرگان، گلستان، واحد نور دانشگاه تربیت مدرس، پارک علم و فناوری گیلان، پژوهشکده چای و مرکز تحقیقات ملی ژنتیک به عضویت این اتحادیه در آمدند.