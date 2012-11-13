اعتراف دختر جوان به قتل با نانچکو / پرونده در ایستگاه محاکمه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه ششم اردیبهشت سال 90 ماموران کلانتری 110 شهدا در جریان کشف جسد متعلق به فردی به نام "نادر . ج" 50 ساله در خانه ای در خیابان درودیان قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات مقدماتی ، برادر مقتول به ماموران گفت : زمانیکه از طریق اعضای خانواده برادرم اطلاع پیدا کردم که او به خانه نیامده و به تماس تلفن همراه خود نیز پاسخ نمی دهد ، به خانه پدری مان در خیابان درویان آمدم و پس از ورود به خانه با جنازه دست و پا بسته شده برادرم روبرو شدم که بلافاصله با 110 تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع دادم .

با آغاز تحقیقات میدانی ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که مقتول ، خانه پدری خود را به مکانی برای خرید و فروش و مصرف موادمخدر تبدیل کرده است .

در ادامه تحقیقات ، تعدادی از همسایگان در اظهارات مشابه عنوان داشتند که چند ساعت قبل از کشف جسد ، دو نفر به نام های "امیرحسین . ش" 25 ساله معروف به "کاکا" به همراه زن جوانی حدود 22 ساله به نام "مهسا " معروف به "مهناز" که پیش از این بارها برای خرید و یا مصرف مواد به این محل مراجعه داشته اند را ، در حال خروج از خانه مشاهده کرده اند .

بنا به اطلاعات به دست آمده از تحقیقات میدانی ، "امیرحسین" و "مهسا" در زمان خارج شدن از محل جنایت ، ابتدا قصد داشته اند تا با استفاده از موتورسیکلت متعلق به مقتول از محل متواری شوند که به علت روشن نشدن موتورسیکلت ، با رها کردن موتور در داخل کوچه به صورت پیاده و با حالتی بسیار وحشت زده محل را ترک کرده اند .

کارآگاهان اداره دهم با شناسایی محل سکونت مهسا و امیرحسین در خیابان 17 شهریور ـ خیابان شکوفه ، در تحقیقات خود متوجه شدند که خانواده این دو نفر در همسایگی یکدیگر بوده و "مهسا" و "امیرحسین" به واسطه اعتیاد به شیشه و مصرف مشترک مواد با یکدیگر ارتباط پیدا کرده اند .

به دلیل متواری بودن مهسا و امیرحسین از محل سکونتشان و بلامکان بودن این دو نفر و با توجه به اعتیاد شدید هر دو نفر به مصرف شیشه که احتمال ارتکاب هرگونه جرایم به ویژه سرقت را از سوی آنها قوت می بخشید ، مشخصات هر دو متهم تعقیب در اختیار کلیه مراکز انتظامی سطح کشور به ویژه کلانتری ها و پایگاه های پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

سرانجام با پیگیری های انجام شده در خصوص دستگیری متهمان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که امیرحسین در آذرماه سال گذشته به اتهام "سرقت" و "خرید فروش موادمخدر" دستگیر و روانه زندان شده است . بلافاصله هماهنگی لازم انجام و متهم به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شد .

با انتقال متهم به اداره دهم و آغاز تحقیقات وی به مشارکت در جنایت اعتراف و ضمن معرفی مهسا به عنوان عامل اصلی جنایت ، گفت : از آنجائیکه دیگر پولی برای خرید مواد نداشتیم ، تصمیم گرفتیم تا به بهانه خرید مواد و در اصل برای سرقت وجوه نقد و مواد مخدر ، به خانه مقتول برویم. پس از ورود به داخل خانه ، زمانیکه مقتول متوجه قصد و نیت ما شد با یکدیگر درگیر شدیم که بلافاصله من اقدام به زدن اسپری اشک آور به صورت او کرده و در همین زمان با کمک مهسا ، دست و پا و دهان مقتول را بسته و در ادامه مهسا با زنجیر یک عدد "نانچیکو" که در داخل خانه پیدا کرده بود ، اقدام به خفه کردن مقتول کرد.

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت : پس از کشته شدن مقتول و در بازرسی خانه به دنبال پول و مواد گشته اما موفق به پیدا کردن مواد و یا پول های داخل خانه نشدیم و برای همین تصمیم به سرقت موتورسیکلت گرفتیم که آن نیز روشن نشد.

با اعترافات به دست آمده از امیر حسین و شناسایی مخفیگاه مهسا در خانه یکی از دوستانش واقع در خیابان نبرد شمالی ، کارآگاهان موفق به دستگیری و انتقال متهم به اداره دهم شدند .مهسا با تایید اعترافات امیر حسین ، در خصوص نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : آنقدر زنجیر نان چیکو را به دور گردن مقتول نگه داشتم که صورتش سیاه شد و دیگر نفس نکشید .

با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده برای صدور کیفرخواست در اختیار قاضی آرش سیفی ، دادیار اظهار نظر دادسرای جنایی تهران قرار گرفت که او با صدور کیفرخواست به اتهام مشارکت در قتل برای مهسا و معاونت در قتل برای امیرحسین پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. به زودی جلسه محاکمه متهمان برگزار خواهد شد.



