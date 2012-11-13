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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

اعتراف دختر جوان به قتل با نانچکو / پرونده در ایستگاه محاکمه

اعتراف دختر جوان به قتل با نانچکو / پرونده در ایستگاه محاکمه

دختر شیشه ای که با انگیزه سرقت با "نانچکو" مردی را کشته بود به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه ششم اردیبهشت سال 90 ماموران کلانتری 110 شهدا در جریان کشف جسد متعلق به فردی به نام "نادر . ج" 50 ساله در خانه ای در خیابان درودیان قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات مقدماتی ، برادر مقتول به ماموران گفت : زمانیکه از طریق اعضای خانواده برادرم اطلاع پیدا کردم که او به خانه نیامده و به تماس تلفن همراه خود نیز پاسخ نمی دهد ، به خانه پدری مان در خیابان درویان آمدم و پس از ورود به خانه با جنازه دست و پا بسته شده برادرم روبرو شدم که بلافاصله با 110 تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع دادم .

با آغاز تحقیقات میدانی ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که مقتول ، خانه پدری خود را به مکانی برای خرید و فروش و مصرف موادمخدر تبدیل کرده است .

در ادامه تحقیقات ، تعدادی از همسایگان در اظهارات مشابه عنوان داشتند که چند ساعت قبل از کشف جسد ، دو نفر به نام های "امیرحسین . ش" 25 ساله معروف به "کاکا" به همراه زن جوانی حدود 22 ساله به نام "مهسا " معروف به "مهناز" که پیش از این بارها برای خرید و یا مصرف مواد به این محل مراجعه داشته اند را ، در حال خروج از خانه مشاهده کرده اند .

بنا به اطلاعات به دست آمده از تحقیقات میدانی ، "امیرحسین" و "مهسا" در زمان خارج شدن از محل جنایت ، ابتدا قصد داشته اند تا با استفاده از موتورسیکلت متعلق به مقتول از محل متواری شوند که به علت روشن نشدن موتورسیکلت ، با رها کردن موتور در داخل کوچه به صورت پیاده و با حالتی بسیار وحشت زده محل را ترک کرده اند .

کارآگاهان اداره دهم با شناسایی محل سکونت مهسا و امیرحسین در خیابان 17 شهریور ـ خیابان شکوفه ، در تحقیقات خود متوجه شدند که خانواده این دو نفر در همسایگی یکدیگر بوده و "مهسا" و "امیرحسین" به واسطه اعتیاد به شیشه و مصرف مشترک مواد با یکدیگر ارتباط پیدا کرده اند .

به دلیل متواری بودن مهسا و امیرحسین از محل سکونتشان و بلامکان بودن این دو نفر و با توجه به اعتیاد شدید هر دو نفر به مصرف شیشه که احتمال ارتکاب هرگونه جرایم به ویژه سرقت را از سوی آنها قوت می بخشید ، مشخصات هر دو متهم تعقیب در اختیار کلیه مراکز انتظامی سطح کشور به ویژه کلانتری ها و پایگاه های پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

سرانجام با پیگیری های انجام شده در خصوص دستگیری متهمان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که امیرحسین در آذرماه سال گذشته به اتهام "سرقت" و "خرید فروش موادمخدر" دستگیر و روانه زندان شده است . بلافاصله هماهنگی لازم انجام و متهم به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شد .

با انتقال متهم به اداره دهم و آغاز تحقیقات وی به مشارکت در جنایت اعتراف و ضمن معرفی مهسا به عنوان عامل اصلی جنایت ، گفت : از آنجائیکه دیگر پولی برای خرید مواد نداشتیم ، تصمیم گرفتیم تا به بهانه خرید مواد و در اصل برای سرقت وجوه نقد و مواد مخدر ، به خانه مقتول برویم. پس از ورود به داخل خانه ، زمانیکه مقتول متوجه قصد و نیت ما شد با یکدیگر درگیر شدیم که بلافاصله من اقدام به زدن اسپری اشک آور به صورت او کرده و در همین زمان با کمک مهسا ، دست و پا و دهان مقتول را بسته و در ادامه مهسا با زنجیر یک عدد "نانچیکو" که در داخل خانه پیدا کرده بود ، اقدام به خفه کردن مقتول کرد.

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت : پس از کشته شدن مقتول و در بازرسی خانه به دنبال پول و مواد گشته اما موفق به پیدا کردن مواد و یا پول های داخل خانه نشدیم و برای همین تصمیم به سرقت موتورسیکلت گرفتیم که آن نیز روشن نشد.

با اعترافات به دست آمده از امیر حسین و شناسایی مخفیگاه مهسا در خانه یکی از دوستانش واقع در خیابان نبرد شمالی ، کارآگاهان موفق به دستگیری و انتقال متهم به اداره دهم شدند .مهسا با تایید اعترافات امیر حسین ، در خصوص نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : آنقدر زنجیر نان چیکو را به دور گردن مقتول نگه داشتم که صورتش سیاه شد و دیگر نفس نکشید .

با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده برای صدور کیفرخواست در اختیار قاضی آرش سیفی ، دادیار اظهار نظر دادسرای جنایی تهران قرار گرفت که او با صدور کیفرخواست به اتهام مشارکت در قتل برای مهسا و معاونت در قتل برای امیرحسین پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. به زودی جلسه محاکمه متهمان برگزار خواهد شد.


 

کد مطلب 1742358

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