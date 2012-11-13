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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۸

طاهایی خواستار شد:

جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه رودخانه ها

جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه رودخانه ها

چالوس - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از فرماندار چالوس خواست تا برای پیشگیری از خسارات احتمالی آتی، جلوی ساخت و سازهای بی رویه حاشیه رودخانه ها را گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح سه شنبه به همراه فرماندار و بخشدار مرکزی چالوس، از مناطق سیل زده شهرستان چالوس بازدید کرد.

استاندار مازندران در ابتدا از روستای تازه آباد چالوس بازدید و تعدادی از خیابانها، کوچه ها و منازل خسارت دیده را مورد بازدید قرار داد.

در این بازدید استاندار مازندران خطاب به فرماندار چالوس گفت: باید به طور جدی از ساخت و ساز حاشیه رودخانه ها جلوگیری کرد.

استاندار مازندران بعد از بازدید از روستای تازه آباد از منطقه اشکاردشت در حوزه شهری بازدید کرد.

طاهایی در بازدید از منطقه اشکار دشت با توجه به تخریب مدرسه درحال ساخت در این منطقه در تماس تلفنی با مدیرکل نوسازی مدارس درخواست کرد تا نسبت به تغییر شکل هندسی این ساختمان اقدام کند.

استاندار مازندران در منطقه اشکار دشت از تعدادی منازل مسکونی خسارت دیده نیز بازدید کرد.

وی در دیدار با یکی از خانواده های سیلزده در این منطقه عنوان داشت: با پیگیری های انجام شده از سوی ستاد بحران شهرستان و استان امیدواریم هر چه سریعتر مشکلات موجود برطرف شود.

کد مطلب 1742359

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