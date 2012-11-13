نگرانی از بهداشت استخرها در کرمان/ خطری جدی برای شناگران

به گزارش خبرنگار مهر، از شنا به عنوان یک ورزش، در دین و مذهب اسلام به عنوان بهترین سرگرمی مومن یاد شده و بر یادگیری آن تاکید فراوان شده است و به مسئله بهداشت نیز در کنار آن اهمیت فراوان داده شده است.

در گذشته در حمام ها مکان های سرپوشیده ای برای شنا و بازی تعبیه می کردند که حداکثر از ده متر تجاوز نمی کرد و نور آن نیز از سوراخ کوچکی که در سقف تعبیه شده بود تامین می شد، در اطراف این چال حوض ها سکوهایی به ارتفاع 2 یا سه متر وجود داشت که از روی آن ها به درون آب می پریدند؛ بعد از گذشت دوران ها و پیشرفت جامعهْ انسانی، این مکان ها در حمام ها به صورت مجزا گسترش پیدا کرد و رعایت بهداشت فردی و عمومی نیز در این مکان ها لازم و ضروری قلمداد شد.

عدم رعایت استاندارد بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت برای استخرهای شنا مشخص شده است تهدیدی جدی برای شناگران و سایر افراد حاضر در این استخرها به شمار می رود.

این درحالی است که برای شهر یک میلیونی نفری کرمان تعداد استخرهای عمومی مورد بهره برداری به شمار انگشتان یک دست نیز نمی رسد و این چنین است که شاهد تقاضای بسیار بالا و در مقابل امکانات کم هستیم.

از سوی دیگر بسیاری از این استخرها در تعویض به موقع آب و استفاده از مواد ضد عفونی کننده استاندارد نیز سهل انگاریهایی دارند بطوریکه در برخی موارد استفاده از سایر مواد به جای کلر و یا استفاده بیش از اندازه از کلر موجب بروز مشکلاتی برای شناگران می شود.

از سوی دیگر با توجه به بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی در کرمان به چند متری زمین ابهاماتی نیز در خصوص منابع تامین آب این استخرها و تاثیر این آبها بر استخرها به وجود آمده است که تاکنون پاسخ داده نشده است.

از آنجا که تنها کلر برای گندزدایی آب استخرها مورد تائید وزارت بهداشت می باشد رعایت نکردن مواردی از جمله جایگزین کردن سایر مواد ضدعفونی به جای "کلر" مسئله ای بسیار خطرآفرین شده است.

استخرهای شنا و نمایان شدن قارچها

از آنجا که رطوبت از خاصیت های اصلی آب می باشد و جای مرطوب مستعد رشد باکتری هایی است که عدم بهداشت فردی، عمومی، محیط و حتی میزان استفاده نامناسب کلر به علت عوض نکردن به موقع آب استخر که به اشتباه صرفه جویی خوانده می شود باعث شیوع بیماری هایی شایع می شود.

عینک های مخصوص شنا/ قال گذاشتن ویروس آدنوویروس

مواد ضدعفونی کننده ای همچون کلر که جهت تمیز کردن آب استخرها به کار می رود اگر بیشتر از حد استانداردی که تعریف شده است در استخرها ریخته شود پیامدهایی چون سوزش، قرمزی و حتی زخم‌های سطحی در قرنیه را به وجود می آورد.

ویروس آدنوویروس در آب استخرهای آلوده به سرعت قابل انتقال می باشد و در یک دوره کوتاه می‌تواند همه‌گیر شده و قرنیه و ملتهمه را گرفتار خود کرده، البته ملتهمه چون یک بافت مخاطی به شمار می رود و در مسیر بینایی نیست عارضه چندانی باقی نمی‌گذارد و بعد از یک دوره کوتاه بهبودی می‌یابد ولی چنانچه قرنیه دچار عفونت شود ممکن است چند ماهی طول کشیده و نهایتا باعث کاهش دید ‌شود.

پیشنهادی که در این خصوص می شود استفاده از عینک های مخصوص شناست که یکی از راه های پیشگیری عفونت های چشمی می باشد.

استفاده از لنز چشمی در استخرها/ تهدید بینایی شناگران

افرادی که از کنتاکت لنزهای تماسی به خصوص لنزهای تماسی نرم در حین شنا کردن استفاده می‌کنند خطر آلوده شدن لنزها با آب استخرهای آلوده آن ها را در معرض خطر زخم های عفونی که تهدیدی جدی برای بینایی به شمار می رود قرار می دهد، بنابراین برای پیشگیری از این زخم های عفونی بهتر است در موقع شنا کردن لنزها را از چشم خارج کنند.

استخرهای آلوده و ارتباط آن با هپاتیت A

همانطور که می دانیم هپاتیت A از راه دهان و مدفوع قابل انتقال می باشد و استخرهای شنای آلوده مکانی مناسب برای انتقال این بیماری به افراد دیگر است.

شرکت داشتن گروه سنی و افراد مختلف جامعه در کنار حضور و استفاده از خدمات این مکان ها برای افرادی که تابعیت ایرانی نداشته و از داشتن کارت بهداشت هم محروم هستند باعث شده است انتقال بسیاری بیماری‌ها مثل هپاتیت A و در معرض ابتلا قرار گرفتن به بیماری هایی از این قبیل افزایش یابد.

توجه کردن به این نکته که تنها استفاده از خدمات شنا کردن عامل تهدید کننده شناگران نمی باشد بلکه نواحی حاشیه استخر مثل رختکن‌ها یا حمام استخر و دمپایی‌های مشترک نیز می‌توانند باعث انتقال این بیماری‌باشند و بدانیم که تنها شناگران به این بیماری ها تهدید نمی شوند بلکه تهدیدی جدی برای مربیان شنا و سایر افرادی که زمان زیادی را در کنار استخرهای حاوی کلر سپری می کنند نیز به حساب می آید.

مهمترین راه پیشگیری از این بیماری ها توجه به کارت بهداشتی تبعه غیر ایرانی، صادر کردن کارت سلامت در کنار کارت عضویت برای شناگران، کنترل کردن و وارد شدن جمعیت استاندارد در سانس های مختلف و رعایت کردن مواردی چون حمام رفتن قبل از ورود به استخر، خالی کردن مثانه می‌تواند تا حد زیادی انتقال بیماریها را کاهش دهد.

عدم رعایت بهداشت در استخرهای شنا / تهدیدی جدی برای حضور کودکان

با توجه به این همه مشکلات بهداشتی که در استخرهای شنا وجود دارد شاهد حضور کودکان زیر هفت سال و یا مقطع ابتدایی نیز می باشیم.

بعضی از این کودکان در مقطع ابتدایی بدون آگاهی و آموزش در رابطه با بهداشت از طرف مدارس و یا همراه والدین در این مکان ها حضور پیدا می کنند.

وجود کلر زیاد در آب استخر موجب بروزعلائمی شبیه مسمومیت نه تنها در بزرگسالان بلکه در کودکان که آسیب پذیرترند می شود و علائمی چون حالت تهوع، سرفه، خونریزی از بینی، ضعف و علائم ظاهری شبیه سوختگی در اطراف چشمها و دهان را نمودار می سازد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که تنها علائم ظاهری این بیماری ها را نمی توان گواه بیماری اشخاص دانست یعنی ممکن است این علائم درونی باشند و در بیرون خون را نشان ندهند در برخی موارد در استخرهای آلوده به دلیل رفتن آب به داخل دهان ، مجاری گلو نیز دچار تورم و ناراحتی های داخلی نیز می شود.

کودکان کم سن و سال در این مکان ها نیاز به مراقبت جدی دارند چرا که ناتوان در شناختن خطرات بالقوه بهداشتی و ... در استخرهای شنا هستند.

همانگونه که کودکان بدون آموزش نمی توانند شنا کنند و حتی باید با ابزارهای شخصی شناوری مناسب مجهز باشند تا خطری آن ها را تهدید نکند، بحث بهداشت شنا نیز بیشتر از آموزش برای این سنین اهمیت دارد، بهداشتی که حتما آگاهی بزرگسالان را در کنار آموزش به کودکان نیز لازم می داند.

بنابراین باید به مسئله بهداشت شناگر کودک خصوصا در مکان های عمومی ورزشی چون استخرهای شنا باید توجه ویژه داشت چرا که شیوع بیماری های قابل انتقال در این مکان ها پیامدهای سنگین و جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال خواهد داشت.

یکی از بهترین راه حل ها و نجات کودکان از این معضل راه اندازی و حمایت از استخرهای جداگانه برای شنای کودکان و رعایت کردن جدی بهداشت در آن هاست.

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کزارش: معصومه قطب الدینی