به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت خیرخواهانه روزبه نعمت اللهی به تهیه کنندگی مهناز افشار درحالی در مرکز همایش‌های برج میلاد روی صحنه رفت که سالن پر از جمعیتی بود که برای کمک به زلزله زدگان بلیت تهیه کرده بودند و سراسر سالن را پر کرده بودند. در این میان حضور سینماگران و بازیگران و همچنین ورزشکاران خالی از لطف نبود و جلوه دیگری از حمایت به مردم زلزله زده آذربایجان بخشیده بودند.

روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ در آغاز این اجرا،که به "داروگ" نام گرفته بود ضمن خیرمقدم به حاضران در سالن نخستین، کنسرت خود را با اجرای قطعه"ای وطن" و با تقدیم به مردم آذربایجان آغاز کرد.قبل از آغاز این قطعه مردان و زنان سپید پوش با فانوس های در دست از میان جمعیت پایین آمدند و فانوس های خود را روی صحنه اجرا گذاشتند و با تعظیم و احترام به حاضرین در سالن سالن را ترک کردند.

ادامه این کنسرت به اجرای قطعات دیگری چون "این جدایی" تا ابد نیست"،"آمده ام که سر نهم"،"خاک وطنم"،اختصاص داشت.یکی از نکات قابل توجه در اجرای قطعه "خاک وطنم" این بود که افرادی با لباس های رنگارنگ که نمادی از مناطق مختلف ایران بود با علامت حلال احمر روی صحنه آمدند و همراه با نعمت اللهی این قطعه را اجرا کردند.

اما نکته اجرای این قطعه توسط هنروران این بود که همه آنها از هنردوستان ناشنوا بودند که قطعه "خاک وطنم" را با زبان اشاره با وجود رهبری که مقابل آنها و در میان جمعیت ایستاده بود اجرا کردند.

پس از اینکه این گروه ناشنوا صحنه را ترک کردند حاضرین در سالن به احترام این اجرا از جا برخاستند و گروه ناشنوا را مورد مهر قرار دادند.

"تویی نیازم"، "اگر یه روز بیای سراغم"،"تازه ترین زخم دلم"،"بازآمده ام"، "گل یاس"، "نفس کشیدن سخته" و "خلیج فارس" از دیگر قطعات این اجرا بود.

قطعه پایانی این کنسرت به درخواست تماشاگران حاضر در سالن همایش های برج میلاد"خاک وطنم" بود که بار دیگر اجرا شد.

در حاشیه



- در این کنسرت علاوه بر فروش پیراهن علی کریمی، پیراهن مرد شماره یک فوتبال سید مهدی رحمتی نیز برای فروش به مزایده گذاشته شد.

- علاوه بر این دو رویداد ورزشی، یک رویداد فرهنگی، فروش اثر "یاد مرکب ها" که طرح نقشی از استاد محمدرضا شجریان اثری از امیر محمد حسینی زاده بود به نفع زلزله زدگان به مزایده گذاشته شد.

- طراحی صحنه و طرح نقشه ایران در روی سن با شمع های کوچک زیبایی خاصی را به اجرا می بخشید و این زیبایی در اجرای قطعه "ای وطن" و "خاک وطنم" دو چندان شده بود.

- حضور سینماگران به ویژه بازیگران در این کنسرت و عکس‌العمل‌های متفاوت هنرمندان در مواجه با ابراز احساسات حاضرین در سالن از نکات دیدنی این حاشیه‌های این اجرا بود.

- سیاوش طهمورث، حامد بهداد، رامبد جوان، صابر ابر، انوشیروان روحانی، رضا یزدانی، یغما گلروئی ، علی معلم، سامان مقدم، علی قربان زاده، ملیکا شریفی نیا، سحر دولت شاهی، شیلا خداداد از مهانان حاضر در سالن بودند.

- حامد بهداد با گریم خاص خود برای بازی در فیلم داریوش مهرجویی در سالن بود که بارها و بارها مورد تشویق قرار گرفت . همچنین رامبد جوان با همان ویژگی های خاصی که هنگام بازی دارد به ابراز احساسات علاقمندانش پاسخ می گفت.

- هنگامی که روزبه نعمت اللهی اسم علی کریمی و سید مهدی رحمتی را برای فروش پیراهن این دو بازیکن آورد سالن یک صدا به تشویق برآمد.

- یکی از ویژگی‌های این کنسرت همراهی سینما با موسیقی بود به این معنا که فضای صحنه و آنچه هنگام اجرا در پرده پشت نوازنده‌ها دیده می شد المان های سینمایی داشت. زمانی که کنسرت آغاز شد و هریک از نوازنده ها روی صحنه آمدند اسم این نوازنده ها مانند تیتراژ ابتدایی فیلم ها روی پرده نقش می‌بست.

- اعلام آغاز برنامه با فیلم کوتاهی از اجراهای روزبه نعمت اللهی و گروهش روی پرده رفت.

- مهناز افشار بازیگر و تهیه کننده این کنسرت از ابتدای اجرا تا پایان کنار ورود ایستاده بود و به مهمانان خود خوش آمد می گفت.

- در اجرای قطعه "گل یاس" روزبه نعمت اللهی در کنار سه نوازنده دیگر گیتار نسیت و ساز خودش را دست گرفت و با نواختن ساز خود و همراهی با نوازنده های دیگر این قطعه را اجرا کرد.

- این کنسرت تحت عنوان کمپین حمایت از حوادث غیر مترقبه روی صحنه رفت.

- برخلاف همیشه که خانم های مامور نیروی انتظامی برای تذکر و توصیه به خانم ها در سالن همایش های برج میلاد حضور داشتند. اینبار این کار را دو مامور مرد نیروی انتظامی انجام می دادند که این موضوع مورد اعتراض برخی از خانم ها شد.

- پس از پایان این کنسرت دو پیراهن ملی پوشان فوتبال و نقش طرح محمدرضا شجریان در بیرون از سالن به فروش رسید.