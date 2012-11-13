1200 هنرستان در کشور راه اندازی شد/لزوم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز عصر دوشنبه در همایش مدیران فنی و حرفه ای و کاردانش استان کرمان با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای گفت: در راستای گسترش مراکز فنی و حرفه ای، هزار و 200 هنرستان طی سال جاری در سراسر کشور راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر شش هزار و 700 هنرستان فنی و حرفه‌ای و کاردانش در کشور فعالیت می کنند و مهارت های لازم را به افراد آموزش می دهد.

سحرخیز تصریح کرد: در حال حاضر 900 هزار نفر در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند.

وی بر لزوم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: مهارت آموزی باید به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

این مسئول با اشاره به اینکه باید به گونه ای عمل شود که مردم به سمت آموزش های فنی و حرفه ای گرایش پیدا کنند زیرا این امر می تواند در حل مشکل بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

سحرخیز از افزایش سال های تحصیلی هنرستان از دو سال به سه سال خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی سال جاری در هر شهرستان یک هنرستان نمونه دولتی راه اندازی خواهد شد.