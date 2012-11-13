وصل گاز همه مشترکان چالوسی/ ارائه تسهیلات به سیلزدگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده چالوس در جمع خبرنگاران افزود: از ساعت اولیه وقوع سیل خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده از سوی فرماندار چالوس و ستاد بحران مدیریت حاکم بر مناطق سیل زده صورت گرفت.

وی افزود: ستاد بحران استان دیشب با ریاست معاون عمرانی در فرمانداری چالوس تشکیل و نتیجه آن جلسه و بررسی گزارشات انجام شده در جلسه ستاد بحران صبح امروز رسیدگی می شود.

نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: در بازدید که از ساعت 6 بامداد امروز از مناطق سیلزده در شهرستان چالوس داشتم واقعا وضعیت سختی مردم دارند اما امیدواریم با اعلام خسارت به دولت شاهد مساعدتهای مسئولان در این بخش باشیم.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در شهرستان چالوس با قطعی گاز 12 هزار مشترک برخورد کرده بودیم، خوشبختانه با تلاش اداره گاز در حال حاضر همه مشترکان چالوسی از نعمت گاز برخوردار هستند.

طاهایی بیان داشت: با شناسایی میزان خسارت و افراد خسارت دیده امیدواریم با ارائه تسهیلات در جهت جبران خسارت گام برداریم.

وی ادامه داد: نماینده مردم چالوس و نوشهر، دیروز اقدامات مثبتی در جهت جبران خسارت سیل چالوس و نوشهر در تهران انجام دادند که مهمترین آنها مکاتبه با رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار با وزیر کشور و اطلاع به رئیس جمهور از طریق معاون پارلمانی وی بوده است.

طاهایی گفت: مدیران کل استان تا برگشت شرایط عادی در مناطق سیلزده، نظارت مستمری بر امور و اقدامات مربوطه خواهند داشت.