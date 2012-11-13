  1. ورزش
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۰

با تغییر طرح اتوبان/

مجموعه ورزشی ناشنوایان تخریب نمی شود

مجموعه ورزشی ناشنوایان تخریب نمی شود

سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا خبر داد که تنها مجموعه ورزشی ناشنوایان تخریب نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم الله علیمرادی در این رابطه در گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار داشت: با تلاش مداوم و با همکاری و تصمیم مسئولین شهرداری، با تغییر طرح اتوبان امام علی (ع)، تنها مجموعه ورزشی ناشنوایان با قدمت بیش از 55 سال حفظ می شود.

علیمرادی گفت: این مجموعه فرهنگی و ورزشی که شامل استخر، سالن تئاتر، سالن چند منظوره، سالن کشتی و ورزش‌های رزمی، خوابگاه ، زمین فوتبال، سالن بدنسازی و رستوران است، سال هاست که کلیه جامعه ورزشی ناشنوایان خصوصاً
تیم های ملی را بی نیاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر به فکر المپیک 2013 ناشنوایان و مسابقات جهانی 2013 پیوند اعضا هستیم و این موضوع باعث دلگرمی ورزشکاران تحت پوشش فدراسیون شده تا با تلاش، قدرت و آرامش خاطر برای این مسابقات آماده شوند.

کد مطلب 1742373

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