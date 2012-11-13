مجموعه ورزشی ناشنوایان تخریب نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم الله علیمرادی در این رابطه در گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا اظهار داشت: با تلاش مداوم و با همکاری و تصمیم مسئولین شهرداری، با تغییر طرح اتوبان امام علی (ع)، تنها مجموعه ورزشی ناشنوایان با قدمت بیش از 55 سال حفظ می شود.



علیمرادی گفت: این مجموعه فرهنگی و ورزشی که شامل استخر، سالن تئاتر، سالن چند منظوره، سالن کشتی و ورزش‌های رزمی، خوابگاه ، زمین فوتبال، سالن بدنسازی و رستوران است، سال هاست که کلیه جامعه ورزشی ناشنوایان خصوصاً

تیم های ملی را بی نیاز کرده است.



وی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر به فکر المپیک 2013 ناشنوایان و مسابقات جهانی 2013 پیوند اعضا هستیم و این موضوع باعث دلگرمی ورزشکاران تحت پوشش فدراسیون شده تا با تلاش، قدرت و آرامش خاطر برای این مسابقات آماده شوند.