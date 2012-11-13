41 نفر از عروسی راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عروسی کسانی که از شام عروسی صرف کرده بودند دچار اسهال شده و به بیمارستان بندر خمیر مراجعه و بعد از مداوا به صورت سرپایی همه آنها مرخص شدند.

در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط برای بررسی های لازم اقدام به نمونه برداری از موادغذایی مورد استفاده کردند که نتیجه آن تا کنون اعلام نشده است.

به نظر می رسد یکی از دلایل این اتفاق، عدم نگهداری غذای پخت شده در محیط با شرایط نامناسب بوده است که بعد از وصول نتیجه پایانی آزمایشات، اطلاع رسانی خواهد شد.