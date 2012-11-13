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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۳

هاشمی خبر داد:

کمک شهرداریهای مازندران به مناطق سلیزده/ توجه به آرامش روانی مردم

کمک شهرداریهای مازندران به مناطق سلیزده/ توجه به آرامش روانی مردم

چالوس - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: کمکهای شهرداران مازندران، اعم از ماشین آلات و تجهیزات خودرویی در اختیار شهرداران شهرهای سیلزده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بحران استان در فرمانداری چالوس افزود: ضروری است جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان منطقه بندی توسط شهرداران در حوزه شهری صورت پذیرد.

وی ادامه داد: دستگاهها باید آمار خسارتها را تا ظهر امروزارائه دهند.

هاشمی تصریح کرد: ایجاد فضای با ثبات روانی اولویت کاری قرار گیرد تا آرامش روانی به مردم بازگردد.

وی بیان داشت: مدیران کل استان نباید مناطق سیلزده را رها کنند و بررسی و کنترل امور باید در دستور کار آنان قرار گیرد.

هاشمی گفت: اطلاع رسانی مهم بوده و ستادهای بحران دو شهرستان چالوس و نوشهر باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند تا مردم در جریان امدادرسانی و خدمات رسانی قرار گیرند.
 

کد مطلب 1742375

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