عباس نمازیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروز طبق برنامه باید شاهد دو دیدار در شهرهای اصفهان و جویبار باشیم که خوشبختانه تمامی کشتی گیران روی باسکول رفتند و برای آغاز لیگ آماده شدند. برنامه رقابت‌های هفته نخست هیچ تغییری نکرده و عصر سوت آغاز لیگ برتر کشتی آزاد بدون هیچ مشکلی بصدا در خواهد آمد.

وی در واکنش به تهدید به کناره گیری مسئولان تیم پرسپولیس جویبار تصریح کرد: مطمئنا این اتفاقات در وهله اول به ضرر کشتی گیران و مربیان تیم های مذکور می شود و سعی مسئولان فدراسیون نیز بر آن است تا جایی که امکان دارد زمینه حضور تمامی تیم‌ها در رقابتهاتی لیگ برتر را فراهم آورد.

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی با اشاره حضور تیم شهدای ساری از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر گفت: پس از انصراف تیم موسسه مالی اعتباری فردوسی مازندران، تیم دیگری با نام شهدای ساری با سرمربیگری عسگری محمدیان به جمع مدعیان لیگ پیوست که این تیم تازه وارد از هفته دوم رقابتها با قرارگیری در گروه دوم، کار خود را آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب تیم شهدای ساری با تیم‌های صدرای داماش بابل، فولاد ماهان سپاهان اصفهان و گاز مازندران هم گروه می شود و پیکارهای لیگ با دو گروه چهار تیمه پیگیری خواهد شد.

نمازیان تصریح کرد: تمامی پیش بینی های لازم برای آغاز رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد اندیشیده شده و مطمئنا از عصر امروز شاهد پیکارهای جذاب و دیدنی آزادکاران مدعی کشور در قالب تیم های باشگاهی خود خواهیم بود.

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از عصر امروز سه شنبه با انجام دو دیدار آغاز خواهد شد که طی آن در گروه اول این پیکارها تیم‌ پرسپولیس جویبار میزبان تیم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار است و در گروه دوم نیز تیم گاز مازندران در اصفهان به مصاف تیم‌ فولاد ماهان سپاهان خواهد رفت.