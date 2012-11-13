برگزاری جشنواره ای برای ترویج لباسها و غذاهای بومی

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که عصر دوشنبه برگزار شد، ضمین تکریم خانواده و یادآوری ارزشهای فرهنگی و جایگاههای ویژه خانواده های ایرانی، آداب، رسوم و فرهنگ و نحوه پخت غذاها و تهیه لباس های بومی و محلی در این منطقه به نمایش درآمد.

در این همایش که اقوام مختلف کتولی، ترکمن، سستانی، بلوچ و ... شرکت داشتند بیش از 150 نوع غذاهای محلی و بومی و یکصد نوع لباس سنتی اقوام مختلف گلستان به نمایش گذاشته شد.

بهرامعلی نزاد مسئول برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نکته قابل توجه در پوشش و لباس های محلی و سنتی، رعایت شئونات اسلامی و حجاب است.

وی اظهار داشت: این همایش ها باعث نزدیکی و تحکیم وجدت اقوام مختلف می شود و راهی است برای مبارزه با مدپرستی و پوششهای نامناسبی که امروزه به عنوان مد در جامعه رخنه کرده است.

بهرامعلی نژاد افزود: لباس های بومی و سنتی علاوه بر رعایت حجاب و پوشش مناسب از قیمت ارزانتری برخوردارند.

وی درباره جشنواره غذا نیز گفت: در تهیه غذاهای سنتی از مواد غذایی طبیعی و سبزیجات محلی و کوهی نیز استفاده می شود که سالم بودن مواد اولیه، سهولت در تهیه از مهمترین ویژگیهای این غذاهاست.

وی گفت: ترویج غذاهای سنتی نیز باعث فرهنگسازی برای دانش آموزان و خانواده ها می شود.

در این همایش خانواده حاج منصور خسروی به عنوان خانواده نمونه و موفق معرفی شدند.

عاشوری عضو این خانواده موفق می گوید: ما شیعیان بزرگترین مکتب انسان ساز را در اختیار داریم و باید به گونه ای فرزندانمان را پرورش دهیم که دختر و پسرمان از کودکی با مکتب و آیین حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) پرروش یابند.

وی افزود: زندگی براساس سیره و روش پیامبران و ائمه اطهار موجب تحکیم خانواده می شود زیرا خانواده زیربنای اصلی جامعه را تشکیل می دهد.