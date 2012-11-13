محمدجواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه شتابگر ملی یا سرچمشه نور پروژه ای بسیار مهم و با کاربردهای فراوان است که در علم فیزیک، کشاورزی و امور پزشکی کاربردهای بسیاری دارد و پس از راه اندازی 3هزار کارشناس از این پروژه بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: این شتابگر که مکان آن در قزوین جایابی شده دارای 6 آزمایشگاه جانبی است که تقریباً نهایی شده اند.

به گفته لاریجانی، ساخت این آزمایشگاهها راحت نیست و تقریباً 10 سال زمان می برد.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با بیان اینکه طراحی مفهومی این شتابگر نهایی شده خاطرنشان کرد که کار طراحی و ساخت این شتابگر عمدتاً با همکاری محققان داخل کشور صورت گرفته و برای ساخت آن با کشورهای دیگر نیز همکاری می شود.

لاریجانی با بیان اینکه این شتابگر دستاوردهایی در زمینه های مغناطیس و خلاء خواهد داشت، به 15 آزمایشگاه پایه ای این شتابگر ملی نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود شتابگر ملی دارای 15 آزمایشگاه پایه ای باشد و همزمان با پیشرفت شتابگر این آزمایشگاهها نیز ساخته شوند.