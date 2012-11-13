کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی اقدام بسیار مناسبی از سوی دولت برای کنترل بازار ارز بوده است و همانطور که عملکرد این اتاق نیز نشان می‌دهد، هم اکنون توانسته بازار آزاد را نیز تا حد زیادی کنترل کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس آمار و اطلاعاتی که از اتاق مبادلات ارزی در اختیار است، تاکنون 2 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز به بخش واردات کشور اختصاص یافته است که این میزان تخصیص، برای ثبت سفارش 8600 قلم کالا صورت گرفته است. وی تصریح کرد: اولویت‌های کالایی 3 تا 8 هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند.

به گزارش مهر، اولویت سوم شامل مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی، اولویت 4 شامل قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی ریافت می کنند.

اولویت 5 و 6 از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می گیرند، البته ردیف 5 تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند.

اولویت 7 شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی و اولویت 8 شامل ماشین آلات سواری کم مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل و نقل عمومی هستند.