  1. فرهنگ و ادب
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۸

«جامه دران» بیابانکی رونمایی می‌شود

«جامه دران» بیابانکی رونمایی می‌شود

جلسه رونمایی و امضای تازه‌ترین اثرِ سعید بیابانکی با عنوان جامه دران در آستانه ماه محرم در کافه کراسه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه اشعارِ آیینیِ «جامه‌دران» سروده سعید بیابانکی عصر روز پنجشنبه 25 آبان‌ماه 1391 با حضور سعید بیابانکی، اسماعیل امینی و بهروز یاسمی در این کافه رونمایی و امضا می‌شود.

این کتاب که به تازگی از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر شده است، منتخبی از غزلیات، مثنوی‌ها و چهارپاره‌های آئینی بیابانکی را شامل می‌شود که در سال‌های اخیر سروده شده است.

در این نشستِ فرهنگی بیابانکی، امینی و یاسمی درباره شعر آیینی و مجموعه تازه بیابانکی سخنرانی خواهند کرد و پس از آن علاقه‌مندان می‌توانند «جامه‌دران» را با امضایِ شاعر در محل برگزاریِ نشست تهیه کنند.

نشست رونمایی و امضایِ «جامه‌دران» سروده سعید بیابانکی ساعت 16 روز پنجشنبه 25 آبان‌ماه 1391 در محل کافه کراسه به نشانیِ خیابان 16 آذر، تقاطع پورسینا برگزار می‌شود.

کد مطلب 1742382

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