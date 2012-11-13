به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه اشعارِ آیینیِ «جامه‌دران» سروده سعید بیابانکی عصر روز پنجشنبه 25 آبان‌ماه 1391 با حضور سعید بیابانکی، اسماعیل امینی و بهروز یاسمی در این کافه رونمایی و امضا می‌شود.

این کتاب که به تازگی از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر شده است، منتخبی از غزلیات، مثنوی‌ها و چهارپاره‌های آئینی بیابانکی را شامل می‌شود که در سال‌های اخیر سروده شده است.

در این نشستِ فرهنگی بیابانکی، امینی و یاسمی درباره شعر آیینی و مجموعه تازه بیابانکی سخنرانی خواهند کرد و پس از آن علاقه‌مندان می‌توانند «جامه‌دران» را با امضایِ شاعر در محل برگزاریِ نشست تهیه کنند.

نشست رونمایی و امضایِ «جامه‌دران» سروده سعید بیابانکی ساعت 16 روز پنجشنبه 25 آبان‌ماه 1391 در محل کافه کراسه به نشانیِ خیابان 16 آذر، تقاطع پورسینا برگزار می‌شود.