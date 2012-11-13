عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- اردوغان خواستار احیای قانون اعدام برای مجرمین و متخلفان در ترکیه شد

- سزاریو میلانتونیو نیتو نماینده ویژه برزیل در امور خاورمیانه عصر روز دوشنبه 22 آبان‌ماه در محل سفارت کشورمان، تحولات لبنان و منطقه را با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران مورد تبادل نظر قرار داد.

- اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس ائتلاف جدید مخالفان سوریه را بعنوان یک نمایندهش رعی و قانن مردم سوریه به رسمیت شناختند

- محمود عباس : پس از آنکه سازمان ملل فلسطین را بعنوان یک عضو رسمی به رسمیت شناخت با اسرائیل وارد مذاکره می شویم.

- اسرائیل از احتمال جنگ جدید در خاورمیانه خبر داد.

- مصری ها خواهان پایان روابط این کشور با اسرائیل هستند.

- سه نوجوان افغان در حملات هوایی آمریکا کشته شدند.

روسیه و کشورهای اقماری

- روسیه اعلام کرد که تشکیلات جدید مخالفان در سوریه باید به جای اینکه به دنبال براندازی دولت این کشور باشد با آن گفتگو کند.



سازمان های بین المللی

- دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی دیابت(بیماری قند)، 14 نوامبر 2012 برابر با 24 آبان ماه جاری ضمن اشاره به این واقعیت تلخ که 350 میلیون انسان در جهان دچار دیابت هستند که 80 درصد آنان در کشور های درحال توسعه به سر می برند، خواستار اقدام دسته جمعی برای جلوگیری از گسترش دیابت و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به آن، به ویژه فقرا و محرومان شد.

آمریکای شمالی

- پانتا: به زودی درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان تصمیم گیری خواهیم کرد.

- تعداد زنان دارنده گواهینامه در آمریکا بیش از مردان است.

اروپا

رویترز: فرانسه پس از آزاد کردن دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده لیبی به دنبال افزایش مبادلات تجاری خود با این کشور است.