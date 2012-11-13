توزیع هزار بسته غذایی بین سیلزدگان غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولیپور شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بحران استان در فرمانداری چالوس افزود: امدادرسانی اولیه و پس از آن تخلیه آب از منازل مسکونی از وظایف هلال احمر بود که با اعزام گروههای مخصوص در کنار دیگر نیروهای امدادی انجام گرفت.

وی افزود: مهدی آباد، تازه آباد، خرمنه، اشکاردشت، کشکسرا، بهجت آباد در چالوس و نوشهر مورد خسارت قرار گرفته که عملیات امدادرسانی با توزیع اقلام و اجناس ضروری بین خانواده‌ها ادامه دارد.

وی تصریح کرد: هزار بسته غذایی، پتو و موکت برای نوشهر و چالوس توزیع شده و 200 خانوار آسیب دیده در مناطق سیل زده تاکنون شناسایی شده است.

ولیپور تصریح کرد: تیم های ارزیاب هلال احمر بعد از پایان ارزیابی در فرمانداری ها مستقر بوده و اگر جایی باقی بماند باز هم نیرو اعزام می شوند.

وی همچنین از توزیع 330 بسته نان و 250 بسته خرما به آسیب دیدگان سیل خبر داد.

