عزم همگانی برای نجات بشار/ سرود زندگی در دنا جاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای نجات رودخانه بشار از آلاینده های صنعتی به صدا درآمده و مردم و مسئولین تلاش می کنند تا حیات به این رودخانه خروشان بازگردد.

رودخانه ای که از کوههای سپیدان در استان فارس و "تنگ سرخ" در شهرستان‌ بویراحمدسرچشمه می گیرد و با پیوستن رودخانه های دیگر به آن در طول مسیر۱۱۵کیلومتری خود،رودخانه کارون را تشکیل می دهد و به خلیج نیلگون فارس می ریزد.

بشار در مسیر خود همسایه 300 روستا و آبادی است و با آب پاک و زلالش، الفبای زندگی را به مردمان جنوب هدیه کرده است.

اما در حاشیه این رودخانه چندین واحد ماسه شویی و سنگ شکن وجود دارد که سالانه افزون بر هزاران تن شن و ماسه از بستر رودخانه بشار برداشت می کنند و بی توجه به هشدارها به فعالیت خود ادامه می دهند.

افت سطح رودخانه، برهم خوردن تعادل اکولوژیک آن و مرگ گونه های گیاهی و جانوری این رودخانه و مرگ آبزیان آن از نتایج برداشت بستر رودخانه برای تولید شن و ماسه است که با ادامه این روند هر روز به مرگ اکوسیستم بشار نزدیکتر می شویم.

همچنین فعالیت این کارخانه ها علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، باعث کاهش 4.5 متری سطح رودخانه شده و پل ورودی شهر یاسوج را نیز با خطر ریزش مواجه کرده است.

به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون سه مصوبه برای انتقال همه کارخانه های تولیدی شن وماسه در محدوده بشار به منطقه ای دیگر به تصویب رسیده و طی این سالها منطقه "دلی بجک" بدین منظور دو بار کلنگزنی شد اما این کارخانه ها بی اعتنا به مصوبات، هم اکنون در حال فعالیت هستند و به صورت شبانه به ایجاد تپه هایی از شن و ماسه در کنار واحدهای خود مشغول اند.

دل هر انسانی به حال بشار می سوزد

اما این استاندار کهگیلویه و بویراحمد بود که یک ماه پس از حضورش در این استان و اطلاع از این بحران زیست محیطی، دستور ویژه ای برای انتقال واحدهای تولید شن و ماسه از حاشیه رودخانه بشار صادر کرد.

سید حسین صابری در طی این مدت با برگزاری چندین جلسه خطرات وجود این واحدها را بر سلامت جامعه و تخریب محیط زیست گوشزد و عزم خود را برای جابجایی این واحدها جزم کرد.

به گفته او، با دیدن رودخانه بشار در یاسوج، دل هر انسانی به حال آن می سوزد.

صابری اظهار داشت: بخش زیادی از گرد و غبار در شهر یاسوج مربوط به واحدهای تولید شن و ماسه است واین گرد و غبار ها حتی روی سایر محصولات تولیدی استان از جمله محصولات کشاورزی و شیلات هم اثر منفی گذاشته است.

استاندار گفت: همچنین افزایش هزینه لایروبی سدهای روی این رودخانه ها از جمله ضررهای این واحدهای شن و ماسه است که باید هرچه سریعتر جابجا شوند.

وی بیان داشت: پایه های پل ورودی شهر یاسوج هم بر اثر پایین رفتن سطح رودخانه دچار مشکل شده و ممکن است شهروندان را با خطر مواجه کند.

حمایت قاطع شهروندان یاسوجی از اقدام استاندار

حالا استاندار مصمم است که با انتقال این واحدها از حریم رودخانه، از حقوق عمومی جامعه دفاع کند و در این راه حمایت مردمی را نیز پشت سر خود دارد.

یکی از شهروندان یاسوجی به خبرنگار مهر گفت: زیبنده پایتخت طبیعت ایران نیست که طبیعتش اینچنین مورد هجوم قرار گیرد.

رضا دانشی افزود: طبیعت این شهر به واسطه وجود رودخانه بشار و جنگلهای اطراف آن مورد توجه گردشگران قرار گرفته و اگر این دو نباشد این شهر هیچ تفاوتی با یک شهر کویری ندارد.

وی ضمن حمایت از انتقال تمام واحدهای تولید شن و ماسه به خارج از حریم رودخانه گفت: طبیعت این استان متعلق به همه مردم آن و همه نسل هاست و ما اجازه نداریم برای منافع عده ای خاص، این حق عمومی را از مردم سلب کنیم.

یکی از اهالی روستاهای حاشیه رود بشار نیز انتقال واحدهای تولید شن و ماسه را ضروری دانست و گفت: بر اثر گرد و غبارهای این کارخانه ها برخی از اهالی دچار بیماریهای تنفسی شده اند.

علی امیری افزود: همچنین این گردو غبارها تاثیر بسیار منفی بر تولیدات کشاورزی روستاهای اطراف گذاشته است.

وی بیان کرد: از زمانی که شنیدیم این واحدها قرار است منتقل شوند بسیار خوشحال شدیم و همچنان منتظر تحقق این موضوع هستیم.

یکی دیگر از اهالی روستاهای حاشیه رود بشار نیز به خبرنگار مهر گفت: رود بشار از گذشته تاکنون برکت را برای مردم این روستا به همراه داشته است.

محمد حسینی زاده بیان داشت: همه زندگی این مردم وابسته به این رودخانه است اما فعالیت این کارخانه ها این رود خروشان را به مردابی بدل کرده و باعث مرگ آبزیان شده است.

وی بیان کرد: در زمستان و با بارندگیهای مستمر هم به علت برداشت بی رویه شن و ماسه شاهد آسیب به زمین های زراعی اطراف هستیم.

وی تصمیم استاندار مبنی بر جابجایی این واحدها را ستود و گفت: امیدوارم استاندار کوتاه نیاید و کار را تا پایان پیگیری کند.

رود بشار بزرگترین سرمایه شهر یاسوج است

یک عضو شورای شهر نیز به خبرنگار مهر گفت: رودخانه بشار یاسوج یکی از سرمایه های بزرگ این استان است که متاسفانه امروز شاهد نابودی آن هستیم.

محمد رحیم دهراب پور اظهار داشت: کارخانه های تولید شن و ماسه مستقر در حاشیه این رودخانه با بهره برداری بی رویه و غیرقانونی از بستر آن، در حال از بین بردن اکولو‍ژی منطقه هستند.

وی تصریح کرد: درگذشته چندین مصوبه برای انتقال این کارخانه ها به جای دیگری به تصویب رسید ولی متاسفانه به دلیل نفوذ برخی از این افراد و عدم همکاری برخی مسئولان، به سرانجام نرسید که امیدوارم اینبار همه برای نجات این رودخانه تلاش کنند.

تشکیل ستادبحران برای نجات رودبشار/معرفی متخلفین به مراجع قضایی

با این حال موضوع رود بشار به ستاد بحران استان هم کشیده شد تا پس از سالها مصوبات خاک خورده انتقال واحدهای شن و ماسه از حریم رودخانه بشار رنگ تحقق به خود گیرند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری استان که اکنون نقش اصلی را در انتقال این واحدها برعهده دارد در خصوص این جلسه به خبرنگار مهر گفت: جابجایی و انتقال واحدهای شن و ماسه به منطقه "دلی بجک" قطعی است و واحدهای شن و ماسه باید به این منطقه منتقل شوند.

سید حسین کاظمی افزود: روز گذشته به اتفاق فرماندار بویراحمد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و جهادکشاورزی از منطقه "دلی بجک" بازدید شد و طی آن دو منطقه به میزان 19 و 18 هکتار برای استقرار این کارخانه ها تعیین گردید.

وی بیان داشت: این مکانها مورد تایید کارشناسان محیط زیست است و منابع طبیعی و امور اراضی موظف شدند ظرف پنج روز آینده نسبت به صدور سند آن به نام شهرک های صنعتی اقدام کنند.

کاظمی یادآور شد: ابتدا پنج واحد شن و ماسه حدفاصل پل بشار تا مختار و پس از آن دیگر واحدهای حاشیه رودخانه به این منطقه منتقل می شوند.

وی تصریح کرد: از هفته گذشته با انجام گشت 24 ساعته، از برداشت غیر مجاز توسط واحدهای شن و ماسه جلوگیری و راه های ورود به بستر رودخانه نیز بسته شد.

مدیرکل دفتر فنی بیان داشت: هر کدام از این واحدها که دارای مجوز قانونی هستند و نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کرده باشند به انها اجازه داده می شود از شن های اطراف جاده های اصلی استفاده کنند.

وی ضمن تشکر از اهتمام نیروی انتظامی، فرمانداری بویراحمد و دستگاه قضایی برای نجات رود بشار، گفت: مقرر شده است سامان صنعت ، معدن و تجارت متخلفین برداشت از بستر رودخانه و تجاوز به حریم رودخانه را طی روزهای آینده به دستگاه قضایی معرفی کنند.