هیئت بازرسی در سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین مستقر شد

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقرار هیئت بازرسی در راستای انجام بازرسی های برنامه ای و مستمر سال 91 و به منظور بررسی عملکرد سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین صورت گرفت و بازرسان پس از مراسم معارفه که با حضور مسئولین دستگاه نظارتی و اجرایی برگزار شد در اتاق نظارت و بازرسی مستقر شدند.

وی افزود: به منظور بررسی عملکرد سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین و میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات مربوطه طی صدور حکمی به کارشناسان و بازرسان گروه سیاسی و قضایی این اداره کل ماموریت داده شد تا ضمن استقرار در دستگاه مذکور نسبت به بررسی عملکرد آن حول محورهای قید شده اقدام کنند.

یزدان پناه بیان کرد: بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران، مشاوران و انعقاد قرارداد با آنها و نحوه هزینه کرد اعتبارات عمرانی و پرداخت به پیمانکاران از موضوعات مورد تاکید هیئت بازرسی در این ماموریت است.

وی تصریح کرد: بررسی نحوه نظارت بر اجرای پروژه ها و خریدها و نحوه احیای بافت های فرسوده شهری از دیگر عناوین و محورهای این برنامه بازرسی خواهد بود.

یزدان پناه بیان کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین شکایت و یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 مرکز استان و 3350022 - 0281 سایر شهرستانها تماس بگیرند.

همچنین سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http://shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.