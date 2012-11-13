  1. ورزش
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۲

جام حذفی قطر/

پیروزی القطر با گلزنی هادی عقیلی

پیروزی القطر با گلزنی هادی عقیلی

تیم فوتبال القطر با گلزنی مدافع ایرانی خود موفق شد در جام حذفی قطر مقابل ام صلال پیروز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال القطر در چارچوب هفته چهارم مسابقات جام حذفی قطر موفق شد با نتیجه 2 بر صفر تیم ام صلال را شکست بدهد و با هفت امتیاز در رده دوم گروه خود قرار بگیرد.

هادی عقیلی در دقیقه 76 و از روی نقطه پنالتی اولین گل تیمش را به ثمر رساند و "باکاری کانی" در دقیقه 87 خیال قطر را بابت پیروزی راحت کرد. هادی عقیلی در حالی برای القطر به میدان رفت که در لیست تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با ازبکستان قرار ندارد.

در دیگر بازی‌های جام حذفی، تیم‌های العربی و السیلیه موفق شدند السد و لخویا را شکست بدهند.

کد مطلب 1742396

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