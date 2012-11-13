آمادگی کامل ترکیه برای برگزاری اجلاس استانداران مرزی دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی تولگا کایا دوشنبه شب در دیدار با مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی افزود: هماهنگی های لازم جهت برگزاری هر چه مطلوب این اجلاس با وزرات امور خارجه ایران، سفارت ترکیه در تهران و همچنین استانداری آذربایجان غربی انجام گرفته است .

وی با تاکید بر اهمیت توسعه مناسبات ایران و ترکیه گفت: ترکیه نسبت به توسعه روابط همه جانبه با ایران اهمیت زیادی قایل است و مسئولان ترکیه از حضور هیئت ایرانی در کشور خود استقبال می کنند .

ایران و ترکیه ظرفیت های زیادی برای توسعه مناسبات دارند

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: ایران و ترکیه ظرفیت های زیادی برای توسعه مناسبات همه جانبه با یکدیگر دارند .

کاظم علی نژاد افزود: برای گسترش هر چه بیشتر مناسبات دو طرف، به زودی چهارمین اجلاس استانداران مرزی دو کشور در استان آغری ترکیه برگزار می شود که نشانگر علاقمندی دو طرف برای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات است .

وی اضافه کرد: توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین دو کشور ایران و ترکیه از اهداف اجلاس استانداران مرزی است که در روزهای 27 و 28 آبان ماه سال جاری به مدت دو روز برگزار خواهد شد .

علی نژاد اظهار داشت: حضور هیئت بلند پایه ایرانی متشکل از معاون رئیس جمهور در امور بین الملل و استاندار آذربایجان غربی در این اجلاس، نشان از عزم جدی مسئولان دو کشور برای توسعه مناسبات و همکاری با یکدیگر دارد .

وی گفت: بحث های کارشناسی و تخصصی در امور مختلف، دیدار دکتر سعیدلو، معاون رییس جمهور در امور بین الملل با جودت یلماز وزیر توسعه ترکیه، نشست تخصصی استانداران مرزی ایران و ترکیه و پیگیری تفاهم نامه های قبلی از جمله برنامه های این اجلاس است.