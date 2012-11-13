اتحادیه عرب مخالفان سوریه را به رسمیت شناخت/نشست عربی - اروپایی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه عرب در اقدامی مداخله جویانه ائتلاف جدید مخالفان سوریه را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت سوریه به رسمیت شناخت.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در راستای همسویی با سیاست های ضد سوری غرب همچنین از سازمان های منطقه ای و بین المللی خواستند که ائتلاف مخالفان سوریه را به رسمیت بشناسند.

الجزایر و عراق از جمله کشورهایی بودند که با به رسمیت شناختن مخالفان سوریه به عنوان تنها نماینده قانونی مردم این کشور مخالف بودند.

لبنان نیز از مشارکت در تصمیم گیری اتحادیه عرب درباره به رسمیت شناختن مخالفان سوریه خودداری کرد.

در همین راستا الیوم السابع نیز گزارش داد که یک نشست عربی - اروپایی قرار است امروز در قاهره برگزار شود. این نشست گامی جدید در راستای به رسمیت شناختن مخالفان سوری در جامعه جهانی محسوب می شود.

این نشست 4 روز پس از مذاکرات "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب، "اخضر ابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه و "شیخ حمد بن جاسم" وزیر خارجه قطر با مخالفان سوریه برگزار می شود.