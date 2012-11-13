870 هزار تن محصول زراعی در خراسان شمالی برداشت شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری در مجموع 872 هزار تن انواع محصولات زراعی از سطح 271 هزار و 560 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی برداشت شد.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت و محصول تولیدی در خراسان شمالی به غلات اختصاص دارد، افزود: در سال جاری از سطح 219 هزار و 600 هکتار از مزارع استان که به کشت غلات اختصاص یافته بودند 443 هزار و 300 تن غلات شامل گندم، جو و برنج تولید شد.

عدالتیان اظهار داشت: همچنین از سطح هشت هزار و 150 هکتار از مزارع استان که زیر کشت سبزیجات( سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و ...) رفته بودند، 243 هزار تن محصول برداشت شد.

به گفته وی از سطح 13 هزار و 500 هکتار مزارع خراسان شمالی که به کشت نباتات علوفه ای نظیر ذرت و یونجه اختصاص یافته بودند نیز 111 هزار تن محصول تولید شد.

این مسئول تصریح کرد: 9 هزار و 450 هکتار از مزارع استان نیز زیر کشت محصولات صنعتی( تولید روغن و قند) رفته بودند که از این سطح نیز 45 هزار و 500 تن محصول برداشت شد.

وی افزود: 11 هزار و 550 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی نیز به کشت حبوبات اختصاص یافته بودند که از این سطح پنج هزار و 920 تن محصول برداشت شده است.

عدالتیان عنوان کرد: در سال جاری از سطح دو هزار و 360 هکتار از مزارع خراسان شمالی که به کشت محصولات جالیزی نظیر خیار، هندوانه، خربزه و ... اختصاص یافته بود 19 هزار و 400 تن محصول برداشت شده است.

وی افزود: همچنین در سال جاری شش هزار و 950 هکتار از مزارع استان به کشت سایر محصلات زراعی نظیر زیره، هندوانه بذری و ... اختصاص یافته بود که از این سطح نیز سه هزار و 880 تن محصول برداشت شده است.