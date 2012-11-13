برنامه سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی در دهه اول محرم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، با موضوع «بررسی قیام و انقلاب امام حسین (ع)»، در دهه اوّل محرم امسال نیز همانند سال‏های گذشته از روز پنجشنبه مورّخ 25 آبان، مطابق با شب اوّل محرم به مدّت 12 شب برگزار می شود.

سلسله سخنرانی های آیت الله مجتبی تهرانی در دهه اول محرم امسال پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا از ساعت 19 در خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار خواهد شد.

همچنین متن، صوت و فیلم این جلسات در پایگاه اطلاع‏ رسانی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی به نشانی «www.mojtabatehrani.ir» در دسترس کاربران محترم و گرامی قرار خواهد گرفت.