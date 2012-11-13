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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۰

لایروبی جوی های پایتخت قبل از بارندگی/ آبگرفتگی نداشتیم

لایروبی جوی های پایتخت قبل از بارندگی/ آبگرفتگی نداشتیم

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اعلام لایروبی جوی های پایتخت قبل از بارش باران گفت: خوشبختانه صبح امروز هیچ مشکلی در رابطه با آبگرفتگی معابر نداشتیم.

مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامت به موقع قبل از بارش باران امروز هیچ گونه آبگرفتگی معابر و نهرهای تهران گزارش نشد و اختلالی در آمد و شد به علت آبگرفتگی به وجود نیامد.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته کار لایروبی جوی ها و معابر شهر انجام شد که این موضوع باعث شد هیچ مشکلی در سطح پایتخت گزارش نشود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه اکیپهای ویژه در معابری که احتمال آبگرفتگی وجود دارد مستقر هستند، تاکید کرد: این نیروها در سه شیفت در سطح شهر به ویژه اماکنی که احتمال آبگرفتگی در آنها وجود دارد، مستقر شده تا در صورت بروز اشکال بلافاصله مشکل را بر طرف کنند.

کد مطلب 1742409

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