پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توجه رویکردهای تحلیلی و قاره‌ای به اخلاق و اینکه آیا می توان گفت از این میان رویکردی توجه جدی‌تر به فلسفه اخلاق داشته گفت: باید توجه داشت که هر دو سنت فلسفی به موضوع فلسفه اخلاق توجه داشته اند.

وی در ادامه یادآور شد: اما در خصوص نوع رویکرد آنها به فلسفه اخلاق تفاوتهایی وجود دارد. فلسفه تحلیلی درصدد فهم و درک معنای کلماتی است که ما آن کلمات را در حوزه اخلاق به کار می بریم.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: اما فلسفه قاره‌ای تلاش دارد تا ما و جهان ما را تغییر دهد. این تغییر از رهگذر درک و فهم ما از انتخابهایی که منجر به وضعیت موجود شده حاصل می شود.

این فیلسوف آمریکایی در ادامه تأکید کرد: بر این اساس و از این حیث فلسفه قاره‌ای عملی و کاربردی‌تر است. لذا این سنت فلسفی بسیار بیشتر خود را درگیر اخلاقیات و فلسفه اخلاق می کند.

دیویسون در پایان تأکید کرد: این در حالی است که سنت فلسفی تحلیلی نیز به فلسفه اخلاق توجه دارد اما این سنت بیشتر متوجه و متمرکز بر مباحث نظری و تئوریک است.