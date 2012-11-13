ضرورت ترویج آرمان های امام حسین(ع) و پرهیز از خرافه در عزاداریها

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه دوشنبه در جمع روسای هیئات حسینی در مسجد کدخدا باشی تبریز با تاکید بر ان مطلب گفت: حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) مصداق واقعی فنای الله شدن هستند و در این راه از تمام وجود و دارایی های خویش برای اعتلای نام اسلام و زنده نگهداشتن شریعت الهی گذشت.

وی اظهار داشت: هیئات مذهبی باید این آرمان ها و روحیه استکبار ستیزی را به جوانان انتقال دهند و وضع کنونی جامعه اسلامی را که منبعث از راه ایشان است برای آنان تبیین کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه هم اکنون غرب به سرکردگی آمریکا با قلدر مآبی درصدد تحمیل خواسته های خود به ملت مسلمان ایران است افزود: رهبر فرزانه انقلاب به عنوان فرزند ابا عبدالله الحسین (ع) راه پدر خود را ادامه می دهد چرا که تربیت یافتگان این مکتب با امثال یزید هرگز بیعت نخواهند کرد.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه بر دقت نوحه خوانان درانتخاب اشعار و توجه آنان به مقاتل معتبر تاکید کرد و گفت: در این بین باید خرافه زدایی از آیین عزاداری نیز مورد توجه باشد.

آیت الله مجتهد شبستری گفت: شکوه عزای حسینی باید با پیرایه زدایی ها حفظ شود ، عزاداری یک عبادت است و این امر باید آنگونه که در منابع دینی به ما رسیده اجرا شود کما اینکه هیچ مومنی نمی تواند نماز دو رکعتی صبح را برای رضای خدا سه رکعتی بخواند که در این صورت باطل و ارزشی ندارد.