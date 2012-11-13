  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۶

نشست بین المللی «امنیت و زنان» برگزار می‌شود

نشست بین المللی «امنیت و زنان» برگزار می‌شود

به همت مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ، نشست تخصصی بین المللی «امنیت و زنان» با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ، نشست تخصصی بین المللی «امنیت و زنان» با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود.

در این نشست مقالات و بحث‌هایی با محوریت «امنیت» بعنوان یکی از فاکتورهای پیشرفت کشورها از منظر اسلام ویژه بانوان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 
این نشست به منظور اجرایی نمودن بند 25 اعلامیه تهران مصوب سومین اجلاس وزرایی زنان سازمان همکاری های اسلامی در تهران می باشد و به مدت دو روز ( 11و 12 آذرماه 91 برابر با 1و2 دسامبر 2012) در تهران برپا خواهد شد.
 
کد مطلب 1742422

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