۳۰۰ دانش آموز بسیجی سیریکی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کاروان‌های راهیان نور کاروان‌هایی متشکله از دانشجویان یا سایر اقشار است که هدف مشهود آن بازدید از مناطق جنگی و هدف‌ آن اتصاف به صفات شهیدان و کسب معرفت راجع به دفاع مقدس ملت ایران است.

اسفندیاری اظهارداشت: تبیین و ترویج تفکر فرهنگ بسیجی، آشنایی با دفاع مقدس، آشنایی با ولایت، شناخت بیشتر آرمان‌های امام و انقلاب، درک الگوی رفتاری رزمندگان و قرار گرفتن در حال و هوای معنوی جبهه و اجرای عملی درس آمادگی دفاعی برای دانش آموزان در صحنه ای واقعی دانست.

اسفندیاری یادآور شد: ریشه‌ بسیاری از افکار و رفتارهای آدمی را باید در شرایط محیط او جستجو کرد به‌ عبارتی انسان هم از حیث ظاهر و هم از حیث باطن خویش تحت تاثیر شرایط است و تغییر روابط آدمی با شرایط زمانی و مکانی مبدا بسیاری از حالات و رفتارهای اوست و اردوهای سیاحتی فرهنگی و آموزشی راهیان نور از جمله آنها است.

وی عنوان کرد: اشتغال به یاد خدا، اساس اخلاق اسلامی است و اصولا همه طاعات و عبادات و ارزش‌های‌ اخلاقی را یاد خدا تشکیل می‌دهد و همه گرفتاری‌های انسان و همه رذایل اخلاقی او ناشی از غفلت از یاد خداست که دانش آموزان می‌توانند در طول سفر به مناطق عملیاتی با کسب شناخت از شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه معنوی خود را تقویت کنند تا بتوانند با

روحیه سرشار از ایمان و تعهد به فعالیت‌های اخلاقی، علمی و اجتماعی بپردازند.

فرماندار سیریک گفت: تعداد 300 نفر از دانش آموزان دختر بسیجی شهرستان سیریک با هشت دستگاه اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام شدند. دانش آموزان در مدت شش روزه از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس خرمشهر، اروندکنار، شلمچه،

دهلاویه و هویزه بازدید خواهند کرد.