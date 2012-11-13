کارگاه آموزشی با موضوع بررسی آسیب های عزاداری در قزوین برگزار می شود

سید محمد سید قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارگاه آموزشی با موضوع بررسی آسیب های عزاداری ویژه هیئت‏ های مذهبی در قزوین با هدف شناسایی و بررسی و تبادل نظر پیرامون آسیبها و خرافات در هیئت های مذهبی برگزار می شود.

وی افزود: طرح ساماندهی و سازماندهی هیئت های مذهبی در کشور به عنوان شاخص ترین ماموریت سازمان تبلیغات اسلامی است.

قوامی بیان کرد: هیئت های مذهبی نقش ویژه و سازنده ای در معرفی اهل بیت (ع)، تعمیق و توسعه بخشیدن آن در جریانات انقلاب اسلامی و دینی داشته و در تاریخ شیعی نقش ارزنده ای ایفا کرده اند.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین تصریح کرد: هیئت های مذهبی باید از هر گونه جناح گرایی و ورود به گروه های سیاسی پرهیز کنند.

وی یادآورشد: هیئت های مذهبی فعالیت و برنامه های خود را باید بر مبنای شرع مقدس، محوریت اهل بیت پیامبر (ص) و پیروی از ولایت فقیه انجام دهند، تا اثربخشی آن در حفظ ارزشهای اسلامی جامعه بیشتر شود.

قوامی اظهارداشت: کارگاه آموزشی بررسی آسیب های عزاداری در هیئت های مذهبی هر هفته روزهای جمعه با حضور مسئولان هیئات مذهبی برادران و خواهران، با همکاری شورای هیئت های مذهبی شهرستان قزوین و اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

