تلاش بانکها برای جلب اعتماد مردم/ روابط عمومی های کردستان آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر و پدافند غیرعامل با محور بانک ها در سالن جلسه بانک کشاورزی مدیریت کردستان افزود: بانکها به عنوان امین ثروت و پول مردم باید در نگهداری و حفاظت از آن با مدیریت بهتر انجام وظیفه کنند.

وی اظهار داشت: بانک ها باید با بکارگیری تکنیک های تخصصی و رعایت پدافندغیرعامل اطمینان کامل را در جلوگیری از هرگونه اتفاق احتمالی به مشتریان خود ببخشند.

حسن زاده بیان کرد: بانک ها در دو حوزه سخت افزاری که شامل حراست از منابع و سرمایه جامعه و نرم افزاری که شامل داده ها و اطلاعات مالی مشتریان است باید با تقویت و بروز رسانی زیرساخت های ضروری در عرصه بانکداری شرایط رفاه و آسایش فکری جامعه را در زمینه پولی و مالی جامعه در زمان هر گونه رویداد احتمالی فراهم کنند.

وی گسترش عابر بانکها، اتصال همه شعب به شبکه فیبرنوری، نظارت و مدیریت دقیق مدیران و کاربران سیستم های رایانه ای بانک ها در جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نرم افزاری و تامین برق اضطراری در بانک ها را برای خدمت رسانی به جامعه در زمان حواث را نکات ضروری و قابل توجه برای بانکها اعلام کرد.

معان سیاسی و امنیتی استاندارکردستان گفت: مدیران و کاربران بانک ها باید برای آمادگی بیشتر در دوره های آموزشی پدافند غیر عامل شرکت کنند.

به گفته وی بانک های خصوصی نیز باید در کنار بانک های دولتی به نکات پدافند غیرعامل و امر به معروف و نهی از منکر توجه داشته باشند چرا همه دارای های آنها نیز متعلق به جامعه است و باید در مواقع لازم به خواسته و نیاز مردم پاسخگو باشند.

ارتقاء سطح آموزش تخصصی روابط عمومی ها یک ضرورت است

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان گفت: تلاش برای ارتقاء سطح آموزش تخصصی مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها درجهت تحقق برنامه های سازمانی آنها یک ضرورت است.

مرتضی جوانمردی در نشست هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود: با توجه تغییر و تحولات امروز در دنیای ارتباطات موفقیت روابط عمومی ها در ادارات به عنوان بخش حساس و قابل توجه در هر سازمانی در گرو تسلط به تکنیک های ارتباطی روز است.

وی اظهار داشت: همه ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی برای موفقیت خود در بخش ارتباط با رسانه ها، ارتباط با مردم و تاثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی باید در جهت ارتقاء آموزش تخصصی نیروهای روابط عمومی خود هزینه کنند.

وی با اشاره به شدت تغییر و تحولات حوزه روابط عمومی عنوان کرد: ادارات باید برای موفقیت بیشتر حوزه روابط عمومی اداره خود به تقویت نیروهای روابط عمومی خود توجه بیشتری داشته باشند.

جوانمردی هزینه کردن برای ارتقاء سطح تخصص روابط عمومی ها را بهترین سرمایه گذاری برای موفقیت های ادارات خواند و اظهار داشت: روابط عمومی ها در موفقیت های درون سازمانی و برون سازمانی نقش مهمی را ایفا می کنند.

بر اساس پیگیری هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بزودی مجمع عمومی رواط عمومی های استان به میزبانی مجتمع دخانیات استان کردستان با حضور همه مدیران روابط عمومی ادارات کل استان در سنندج برگزار می شود.