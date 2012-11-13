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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۲

اولین برف پاییزی مدارس ورزقان را تعطیل کرد

اولین برف پاییزی مدارس ورزقان را تعطیل کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: با بارش اولین برف زمستانی در شهرستان زلزله زده ورزقان تمام مقاطع تحصیلی این شهرستان امروز تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس گزارش هواشناسی آذربایجان شرقی هم اکنون دمای هوای این شهرستان صفر درجه سانتیگراد است و نخستین برف زمستانی در این منطقه، ارتفاعات و روستاهای مختلف را سفید پوش کرده است.

اداره کل آموزش و پرورش استان برای رفاه حال دانش آموزان در این شهرستان اقدام به تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی کرده است.

بر اساس گزارش هواشناسی استان سامانه جدید جوی که از ابتدای هفته وارد استان شده و غرب کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است تا پایان هفته ماندگار است و شاهد افت شش تا 12 درجه ای هوا از ابتدای هفته تا انتهای آن در مناطق مختلف خواهیم بود.

کد مطلب 1742433

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