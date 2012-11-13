عملی کردن اقتصاد مقاومتی نیازمند مشارکت همگانی است

سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اجرایی سازی دستور حکیمانه مقام معظم رهبری برای در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور، مشارکت عموم مردم و همدلی و همراهی آنان با مسئولان کشور همچون دیگر صحنه های انقلاب ضروری و اساسی است.

وی افزود: با توجه به تجربیات گذشته که حاکی از حضور پر شور و باشکوه مردم در عرصه های مختلف انقلاب و حرکت بر اساس منویات مقام معظم رهبری است، بدون شک این عرصه نیز با حرکت در راستای رهنمودهای کارگشای رهبری با موفقیت و سربلندی ملت بزرگ ایران به سر انجام مقصود می رسد.

فرماندار دیواندره ادامه داد: حضرت آیت الله خامنه ای با تشریح اقتصاد مقاومتی در واقع فلش خروج از بحران ناشی از تحریم ها را به مردم و مسئولان نشان دادند و با رهنمودی ارزنده معنای اقتصاد مقاومتی را به وضوح برای ما تشریح فرمودند.

نقشبندی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد که می فرمایند: "اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب ‌پذیرى ‌اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکل هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکى از رایطش، استفاده از همه ظرفیت هاى دولتى و مردمى است، هم از فکرها و اندیشه ‌ها و راهکارهایى که صاحب نظران می دهند استفاده کنید، هم از سرمایه ‌ها استفاده شود".

وی بیان کرد: تعامل مسئولان با یکدیگر و مردم از مولفه های اساسی است که در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود.