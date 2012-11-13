ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس/ رسیدگی به اعتراضات در دیوان عالی

قاضی مدیرخراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای آبان ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه و استانداری آغاز شد. متهمان و وکلای آنها پس از ابلاغ 20 روز فرصت دارند به رای دادگاه اعتراض کنند.

وی افزود: تاکنون برخی از متهمان اعتراض خود را مطرح کرده اند که پس از پایان یافتن مهلت قانونی ، پرونده برای رسیدگی به اعتراضات به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

بر اساس حکم دادگاه " ج. الف " معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. در این حکم " ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

" د.ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. بر اساس این حکم " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.