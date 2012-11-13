محتکران در مازندران مجازات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی اظهار داشت: بالا رفتن نرخ ارز و تورمی که در بازار ایجاد شده، مردم با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه کرده است.

وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو و فرصت طلب با انبار کردن مواد غذایی و یا کالاهای مورد نیاز مردم تعادل بازار را بر هم می زنند و موجب کمبود کالا در بازار می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در چند هفته اخیر، هشت فقره پرونده احتکار به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تعداد هفت فقره مختومه و ختم دادرسی شده و محتکران به مبلغ 249 میلیون ریال جزای نقدی، توزیع کالا به نرخ رسمی و دیگر مجازات های غیر نقدی محکوم شدند.

ترویج فرهنگ مطالعه عامل پویایی جامعه



امام جمعه رامسر گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب عامل پویایی جامعه بوده و بسیاری از بزهکارهای از جامعه رخت بر می بندد.

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی، در دیدار کتابداران شهرستان اظهار داشت: هرچه سطح تفکر در جامعه بالا برود خیلی از ناهنجاری های اجتماعی به وجود نمی آید.

وی اظهار داشت: کتابخانه ها باید با آغوش باز و اخلاق نیکو هرچه بیشتر جوانان را به سمت خود جذب کنند.

برگزاری مانور مقابله با افت فشار گاز



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از برگزاری مانور مقابله با افت فشار گاز در شهرک صنعتی منصورکنده بابل خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: برای افزایش آمادگی و پایداری و تداوم فعالیتهای واحدهای تولیدی و صنعتی در مقابله با افت فشار گاز ، مانور این عملیات در شهرک صنعتی منصورکنده بابل برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: در این مانور، مدیریت بحران در سه مرحله پیشگیری قبل از حادثه، آمادگی حین حادثه و مقابله با شرایط بوجود آمده پس از بحران و بازسازی و برگشت به شرایط طبیعی در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری نخستین جشنواره بومی محلی بخشداران



رئیس هیئت ورزش‌های سنتی، بومی و محلی مازندران، از برگزاری نخستین جشنواره بازی های بومی محلی بخشداران مازندران و نخستین بازیهای محلی مسئولان ورزش مازندران بعد از ماه محرم در شهرستان نوشهر و چالوس خبر داد.

محمد رضا بحرگرد، یکی از اهداف برگزاری جشنواره بازیهای محلی برای بخشداران را احیای ورزش های سنتی و آگاهی و ترویج این ورزش دانست.



وی با اشاره به اینکه مازندران دارای استعدادهای بالای ورزشی به ویژه در بخش بومی و محلی است اظهار داشت: باید با افزایش توجه به ورزش محلی در استان برای شناساندن آن به جامعه ورزش کشور تلاش شود.