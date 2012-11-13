688 طرح در کارگروه توسعه بخش کشاورزی سقز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه دوشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز اظهار داشت: از این میزان طرح تصویب شده تا کنون 524 طرح به مبلغ 33 میلیارد تومان به بانک های عامل در این شهرستان معرفی شده است.

وی افزود: در مجموع 172 طرح مختلف در زمینه کشاورزی موفق شده اند تسهیلات مورد نیاز خود را به میزان شش میلیارد و 500 میلیون تومان دریافت کنند.

فرماندار سقز در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری بسیار خوبی با مردم داشته اند، خواستار ادامه این همکاری برای پرداخت تسهیلات به دیگر طرح های تصویبی از سوی این کار گروه شد.

فخری ادامه داد: 145 طرح نیز خودشان برای گرفتن وام درخواستی به بانک مراجعه نکرده اند و 105 طرح نیز به دلیل ناقص بودن پرونده عودت داده شده است.

وی با اشاره به لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان سقز یادآور شد: 111 طرح دیگر نیز برای معرفی به بانک در جریان است که 20 طرح آن مربوط به بخش مرغداری است.

فرماندار سقز در پایان از اختصاص دو هکتار زمین برای احداث دانشکده کشاورزی در این شهرستان خبرداد و بیان کرد: توسعه یک مجتمع دانشگاهی نیز در شرف مطالعه است.

در این جلسه رئیس اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان بانک های عامل شهرستان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این بخش را ارائه کردند.