بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید محمدی 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اباذری دوشنبه شب در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های مهر ماندگار اظهارداشت: درابتدا 43 طرح مهر ماندگار برای استان هرمزگان پیش بینی شده بود اما پس از بازدید و رضایت دستیار ویژه رئیس جمهور ازنحوه پیشرفت پروژه های مهرماندگار 6 طرح دیگر نیز در راستای توسعه روزافزون هرمزگان به تعداد پروژه های مهر ماندگار افزوده شد.

معاون استاندار هرمزگان اضافه کرد: راه اندازی مرکز هوانوردی، بهسازی و نوسازی اسکله شهید حقانی، ‌بیمارستان بشاگرد، تکمیل پل جلابی، تکمیل محور میناب – رودان و بزرگراه رودان – کهنوج – جیرفت از جمله پروژه های افزوده شده به پروژه های مهر ماندگار هرمزگان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد کل پروژه های مهر ماندگار 49 طرح در قالب 345 پروژه با اعتباری بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان است، ‌افزود: از مجموع پروژه ها چهار پروژه مهرماندگار استان شامل بزرگراه بندرعباس – سیرجان، دو خطه شدن راه آهن بافق – بندرعباس و کارخانه تولید اسنفج فولاد کاوه جنوب به دست رئیس جمهور افتتاح و همچنین طرح همانند سازبافت کیش نیز به بهره برداری رسیده است.

اباذری ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروژه های مهر ماندگار تا پایان سال همزمان با مناسبت های مختلف به بهره برداری می رسد و مابقی نیز تا پایان خرداد ماه سال 92 افتتاح و تقدیم مردم استان می شود.

وی با بیان اینکه تمامی پروژه های مهر ماندگار با پیگیری مجدانه مسئولان درحال انجام است، بیان داشت: این جلسه با هدف بازنگری پروژه های و میزان افزایش پیشرفت و همچنین رفع موانع پیش رو تشکیل شده است.

دبیر ستاد اجرایی مهر ماندگار استان هرمزگان در ادامه به میزان پیشرفت بخش از پروژه ها اشاره کرد و گفت: تاکنون پروژه های بخش بهداشت و درمان ازجمله بازسازی و نوسازی بیمارستان شهید محمدی، تکمیل بیمارستان رودان و بخش سوانح و سوختگی بیمارستان شهید محمدی هر کدام به ترتیب 95، 84 و 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

اباذری افزود: پروژه های مجموعه چند منظوره اسکله نخل ناخدا 30 درصد، پل حسن لنگی 80 درصد، کارخانه صبا فولاد 55 درصد، ‌کشتی سازی عظیم گسترش 88 درصد، فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس 57 درصد و آبرسانی به روستاهای قشم در دوبخش آب شیرین کن و خط انتقال 82 درصد پیشرفت داشته اند.

وی بربهره برداری پروژه ها در موعد مقرر تاکید کرد و گفت: موانع پیش رو برخی طرح ها که مشکل ملی است نه استانی در سفر به تهران ودیدار با وزیران مربوطه برای رفع هرجه سریعتر بیان و چاره اندیشی می شود.